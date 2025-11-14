Resort pozywa fundację Lux Veritatis. Chce 210 mln zł

Wobec braku woli do zawarcia ugody ze strony Fundacji Lux Veritatis ws. budowy Muzeum Pamięć i Tożsamość w Toruniu, złożyliśmy pozew do sądu - napisał na X wiceszef MKiDN Maciej Wróbel. Wnosimy o unieważnienie umów zawartych pomiędzy ministrem kultury a fundacją oraz zasądzenie kwoty 210 mln zł z odsetkami na rzecz skarbu państwa. Muzeum - TAK - ale na jasnych i transparentnych zasadach - dodał.

Wróbel, byłó pytany przez PAP o szczegóły, doprecyzował, że przed sądem doszło do próby ugodowej, jednak przedstawiciele fundacji Lux Veritatis nie zgodzili się na warunki przedstawione przez resort kultury.

"Składamy pozew o unieważnienie umów"

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marta Cienkowska, oświadczyła na swoim profilu w mediach społecznościowych, że "państwo polskie odzyskuje kontrolę nad publicznymi pieniędzmi" Po miesiącach bezskutecznych prób porozumienia z Fundacją Lux Veritatis składamy pozew o unieważnienie umów dotyczących Muzeum »Pamięć i Tożsamość« i zwrot 210 mln zł z odsetkami – napisała.

Dodała, że "era nietykalności i prywatnych projektów finansowanych z publicznych środków dobiegła końca". Prawo obowiązuje wszystkich – bez wyjątków, nawet jeśli niektórym przez lata wydawało się, że są ponad nim. Działamy po to, by odzyskać to, co należy do obywateli. I doprowadzimy tę sprawę do końca – oceniła Cienkowska.

Raport NIK ws. muzeum

W wrześniu 2025 roku Najwyższa Izba Kontroli (NIK) opublikowała raport, z którego wynika, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) przeznaczyło niemal 206 milionów złotych na utworzenie Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II, współprowadzonego z fundacją Lux Veritatis. NIK wyraziła obawę, że instytucja, współfinansowana przez państwo, może w stosunkowo krótkim czasie stać się własnością prywatną fundacji.

Złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego ministra kultury (Piotra Glińskiego). Potencjalne zarzuty to przekroczenie uprawnień i spowodowanie szkody majątkowej Skarbowi Państwa w wysokości 57 milionów złotych. W czerwcu 2018 roku minister zawarł umowę z Lux Veritatis, pomimo że fundacja nie miała żadnego doświadczenia w działalności muzealnej ani niezbędnych eksponatów. Ministerstwo nie zleciło żadnych analiz, które potwierdzałyby sens utworzenia muzeum o takim profilu, choć NIK uważa, że projekt był obarczony dużym ryzykiem niepowodzenia od samego początku.