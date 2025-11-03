Sylwester dopiero za dwa miesiące, ale pytanie: "Gdzie się wybierasz?" powoli zaczyna padać. Wiele restauracji, klubów oraz teatrów przygotowało już ofertę na ten dzień. Okazuje się, że w tym roku będzie się można również pobawić podczas Sylwestra u ojca Tadeusza Rydzyka.

Sylwester u ojca Rydzyka. Kto może się bawić?

Uczelnia związana z założycielem Radia Maryja i TV Trwam organizuje zabawę sylwestrową. Do kogo skierowana jest oferta? Okazuje się, że do młodych ludzi w wieku 14-19 lat. Drodzy Młodzi Przyjaciele, Rodzice i Dziadkowie! Powoli zbliża się zakończenie starego roku i przywitanie nowego. Jeżeli chcesz ten czas przeżyć w dobrej i wartościowej atmosferze to mamy dla ciebie doskonałą propozycję - brzmi treść zaproszenia.

Sylwester u ojca Rydzyka. Co w ofercie?

Sylwester u ojca Rydzyka odbędzie się pod nazwą "Sylwester z wartościami - Życie to COŚ WIĘCEJ". Potrwa od 29 grudnia do 1 stycznia w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Podczas zabawy przewidziano warsztaty taneczne, muzyczne i psychologiczne, a także wspólną modlitwę. Organizatorzy podkreślają, że nie zabraknie również tradycyjnej zabawy sylwestrowej. Oczywiście nie zabraknie dobrej zabawy sylwestrowej! Czas dla ciała i dla ducha- pisze uczelnia.

Ile kosztuje sylwester u ojca Rydzyka?

Cena tej zabawy sylwestrowej może zaskoczyć. Koszt udziału w imprezie wynosi 300 zł. To opłata tylko za wyżywienie. W ubiegłym roku cena wynosiła 230 zł. Pozostałe koszty pokrywane są z funduszu 1,5 proc. przekazanego Fundacji Nasza Przyszłość. Jak czytamy w regulaminie na zjeździe obowiązuje "bezwzględny zakaz: picia alkoholu, palenia tytoniu oraz zażywania narkotyków i innych środków odurzających". Zapisy rozpoczną się 3 listopada. Liczba miejsc jest ograniczona.