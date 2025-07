Przed rozpoczęciem mszy zebranych witali dyrektor Radia Maryja o. Tadeusz Rydzyk i przeor Jasnej Góry o. Samuel Pacholski. Następnie list prezydenta do uczestników pielgrzymki odczytała szefowa Kancelarii Prezydenta RP Małgorzata Paprocka. Prezydent Andrzej Duda, prezydent-elekt Karol Nawrocki oraz prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński skierowali listy do uczestników 34. pielgrzymki Rodziny Radia Maryja, która odbyła się w weekend na Jasnej Górze. Byli na miejscu m.in. Przemysław Czarnek, Antoni Macierewicz, Krzysztof Szczucki, Andrzej Adamczyk, Michał Wójcik, Michał Woś czy Dariusz Matecki.

Bayer Full dla pielgrzymów

Pielgrzymi mogli wysłuchać utworów pielgrzymkowych w wykonaniu Bayer Full, zabrakło natomiast słynnych przebojów, takich jak "Blondyneczka" czy "Majteczki w kropeczki". "Dla nas jest to zaszczyt, być tu z wami, śpiewać dla naszej matki Maryi, naszej królowej Polski i Boga ukochanego, dlatego rozpoczynamy, jak każdy koncert w Polsce, piosenką maryjną, za to, że mamy w Polsce pokój i możemy spotykać się w takich cudownych miejscach" - stwierdził Sławomir Świerzyński, a zespół wykonał piosenkę chrześcijańską "Wspaniała Matka" na melodię hitu Smokie "Living Next Door to Alice".

Reklama

Świerzyński o pobycie w Chinach

Koncert kilkukrotnie był przerywany anegdotami Sławomira Świerzyńskiego oraz księży przemawiających do pielgrzymów. Opowiadał m.in. o pobycie w Chinach i o tym, jak poprosił sinologów o przetłumaczenie piosenki "Barka" na język chiński, co ostatecznie się nie udało. Na koniec występu wybrzmiała piosenka "Wszyscy Polacy to jedna rodzina".