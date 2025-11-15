Sytuacja synoptyczna: Wyż i Niże

Pogodę w Europie Południowej kształtuje rozległy wyż Wencke, ciągnący się od Afryki po Rumunię, zapewniający południowej Polsce suchą i ciepłą aurę z południowego zachodu. Na niebie pojawiają się tam jedynie niegroźne chmury. Jednocześnie, nad Europą Północną i Zachodnią dominują głębokie niże (Quirin i Pepe). Łączy je strefa frontu polarnego, której fragment, zwany doliną fali frontowej, znajdzie się nad północną Polską, początkowo wykazując małą aktywność.

Reklama

Nadciąga ochłodzenie

Wyraźne ochłodzenie z północnego zachodu i północy odczujemy za tym frontem w noc z piątku na sobotę, z możliwymi przejściowymi opadami deszczu ze śniegiem.

Przejście w termiczne przedzimie

W sobotę i niedzielę (15 i 16 listopada 2025) główna strefa frontowa będzie powoli przemieszczać się w głąb kraju, przez centrum, na południe i południowy wschód, pogłębiając ochłodzenie. Od poniedziałku (17 listopada), a do wtorku (18 listopada) już cała Polska termicznie wejdzie w tzw. przedzimie. Średnia dobowa temperatura spadnie do zakresu od 0 do 5 stopni Celsjusza. W tych warunkach termicznych każda strefa frontowa będzie niosła ryzyko opadów mieszanych (deszcz ze śniegiem); na północy we wtorek rano możliwa jest niewielka pokrywa śnieżna, a w górach spadnie sam śnieg. Będziemy znajdować się wtedy w tylnej części niżu, z napływem chłodnego powietrza arktycznego z północy.

Prognoza pogody na weekend (15.11. i 16.11.)

Sobota: Duże zachmurzenie w centrum i na południu. Strefa słabych opadów deszczu przesunie się przez centrum kraju. Na północy opady zanikają. Temperatura maks. od 4 stopni Celsjusza na Podlasiu do 11 stopni Celsjusza na Podkarpaciu.

Niedziela: Pochmurno z deszczem. Możliwy deszcz ze śniegiem nad ranem i wieczorem oraz śnieg w górach. Najintensywniej padać będzie na południowym wschodzie. Temperatura maks. od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 9 stopni Celsjusza w Małopolsce.

Prognoza pogody na początek tygodnia (17.11. i 18.11.)