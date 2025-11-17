Na trasie Warszawa-Lublin doszło do dwóch aktów dywersji. Eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. Zdaniem premiera Donalda Tuska miało to najprawdopodobniej doprowadzić do wysadzenia pociągu. W innym miejscu pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować przez uszkodzoną linię kolejową.

Tusk: Bezprecedensowy akt dywersji

Premier Tusk we wpisie na X napisał, że wysadzenie toru kolejowego na trasie Warszawa-Lublin "to bezprecedensowy akt dywersji wymierzony w bezpieczeństwo państwa polskiego i jego obywateli". "Trwa śledztwo. Tak jak w poprzednich tego typu przypadkach, dopadniemy sprawców, niezależnie od tego, kto jest ich mocodawcą" - zapewnił.

W związku ze zdarzeniami po godz. 10 w poniedziałek w MSWiA rozpoczęło się spotkanie ministrów i szefów służb. W spotkaniu oprócz szefa resortu Marcina Kierwińskiego biorą udział minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek, minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak oraz kierownictwo służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.

Szef MSWiA przekazał, że nie ma wątpliwości, że w miejscowości Mika doszło do aktu dywersji. Dodał, że "inny fragment tej strategicznej trasy kolejowej gdzie doszło do uszkodzenia torów" jest badany.

"Adwersarz rozpoczął przygotowania do wojny"

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła na antenie Polskiego Radia, powiedział, że "to, co mamy dziś, to nie wojna, to stan przedwojenny lub coś, co potocznie nazywamy wojną hybrydową".Adwersarz rozpoczął przygotowania do wojny. Buduje tutaj pewne środowisko, które ma doprowadzić do podważenia zaufania społeczeństwa do rządu, organów takich jak siły zbrojne i policja. Doprowadzić do stworzenia warunków dogodnych do potencjalnego prowadzenia agresji na terytorium Polski – tłumaczył generał.

Dodał, że tego typu działania niekoniecznie zawsze poprzedzały konflikty zbrojne.Jeszcze raz podkreślam: najważniejsza dzisiaj jest nasza postawa, nasza reakcja - mówił szef sztabu. Musimy doprowadzić do tego, aby skutecznie odstraszyć potencjalnego agresora. Dzisiaj nasz najważniejszy cel to przede wszystkim odstraszaj, a jeśli dojdzie do wojny to zwyciężaj dodał generał.