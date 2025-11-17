"Mam raka jelita grubego. Pojutrze czeka mnie operacja usunięcia dużej części esicy. Ten wpis jest po to, żebyście uniknęli mojego losu" - napisał prof. Migalski w niedzielę na Facebooku. Opisał, jak doszło do ujawnienia choroby. "Wszystko zaczęło się kilka tygodni temu, gdy poszedłem na kolonoskopię. Nic mnie nie bolało, ale postanowiłem zbadać się just in case. Mialem nadzieję, że po badaniu usłyszę, iż mam piękne, czyste wnętrze i że widzimy się za dziesięć lat - wszak prawie nie jem mięsa, jestem aktywny sportowo, zajadam się warzywami i owocami" - relacjonował Marek Migalski.

Migalski o swoim nowotworze

Jak napisał w dalszej części postu, lekarz od razu zauważył, że mam zmiany onkologiczne i że prawdopodobnie potrzebna będzie operacja. "Dodał, że gdybym przyszedł do niego pięć lat wcześniej, po prostu w czasie kolonoskopii usunąłby mi polipa i byłoby po sprawie. Zapytałem co by się stało, gdybym przyszedł za pięć lat. Powiedział, że prawdopodobnie do takiego spotkania już by nie doszło" - opisuje politolog.

Reklama

Wyjaśnił, że choruje na złośliwy nowotwór, ale o niskiej emisyjności, który został wykryty na dość wczesnym etapie. "Jest więc szansa, że po operacji, rehabilitacji i chemii, za kilka miesięcy wrócę do dawnego trybu życia i będę jedynie monitorował, czy nie mam w swoim jakże bogatym wnętrzu jakiegoś nowego ogniska rakowego" - napisał Migalski.

Reklama

Migalski apeluje: Walczcie o siebie

Zaapelował także, do swoich czytelników, aby poszli na badania profilaktyczne. "Zróbcie sobie kolonoskopię, gastroskopię, markery, TK. Walczcie o siebie, póki nie jest za późno. Walczcie dla siebie i dla Waszych bliskich. Część tych badań jest darmowa, za resztę warto zapłacić. Życie jest tego warte". "Ja za kilka dni będę wiedział czy zdążyłem w ostatnim momencie. Mam nadzieję, że tak" - dodał na koniec.

Rak jelita grubego

Każdego roku w Polsce diagnozuje się około 20 000 zachorowań na nowotwór złośliwy jelita (C18-C20). To trzecim co do częstości występowania nowotworem złośliwym w Polsce. Chorzy z nowotworami rozpoznanymi we wcześniejszych stopniach zaawansowania mają znacznie lepsze rokowania i szansę na szybsze wdrożenie leczenia nowotworu.

Choroba zwykle rozwija się powoli. Objawy raka jelita grubego we wczesnych stadiach choroby to bóle brzucha oraz wzdęcia. Jednak większość pacjentów z rakiem jelita grubego nie zgłasza istotnych dolegliwości lub są to symptomy pasujące do wielu schorzeń i chorób układu pokarmowego.