Załamanie pogody i pierwsze oznaki zimy

Zapowiadane pogorszenie pogody dotarło do Polski we wtorek 17 listopada. W pierwszej fazie, na południu kraju występował deszcz, który w kolejnych godzinach miał przejść w opady mieszane i śnieg. Przelotny deszcz zanotowano także na północy, zwłaszcza w rejonie wybrzeża.

Długoterminowa prognoza pogody - opady śniegu i śnieżyce

Długoterminowe prognozy wskazują, że do końca listopada należy spodziewać się bardzo dużej ilości opadów o różnym charakterze – zarówno deszczu, jak i śniegu. Analiza pogody na najbliższe dwa tygodnie sygnalizuje kolejne epizody intensywnego śniegu. W środę i czwartek 18 i 19 listopada przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu będą występować głównie na północy, gdzie lokalnie mogą pojawić się nawet burze. Na pozostałym obszarze kraju w tych dniach utrzyma się pogoda. Sytuacja dynamicznie zmieni się jednak w drugiej połowie tygodnia, kiedy nad całą Polskę nasuną się niże z południa. Przyniosą one ze sobą obfite opady różnego rodzaju, a istnieje duże prawdopodobieństwo, że przynajmniej przez część kraju przetoczą się intensywne śnieżyce, choć dokładne regiony pozostają trudne do wskazania.

Termiczne przedzimie i silne mrozy

Wszystko wskazuje na to, że do końca miesiąca utrzymywać się będzie termiczne przedzimie, charakteryzujące się średnimi dobowymi temperaturami w przedziale od 0 do 5 stopni Celsjusza. Choć zdarzą się pojedyncze dni, głównie na południu, z maksymalną temperaturą przekraczającą 10 stopni Celsjusza, będą one wyjątkiem. Należy również nastawić się na mroźne noce. Wyjątkowo niskich temperatur spodziewamy się szczególnie rano w czwartek i piątek 19 i 20 listopada na południowym wschodzie. Jeśli pojawią się rozpogodzenia, temperatura może tam spaść nawet do około -10 stopni Celsjusza.