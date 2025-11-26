Do pożaru doszło w minioną sobotę po godzinie 18 w rodzinnym domu Rupińskich w Szumowie koło Zambrowa. Ogień rozprzestrzenił się błyskawicznie. Mimo szybkiej interwencji służb ratowniczych nie udało się uratować kobiety i dziecka.

Płyną kondolencje

Wyrazy głębokiego żalu przekazali przedstawiciele władz powiatu zambrowskiego. W oficjalnym komunikacie na portalu zambrow,org skierowano słowa wsparcia do bliskich zmarłej, podkreślając skalę tragedii, która dotknęła rodzinę. "Starosta Zambrowski Edyta Marchelska-Groszfeld, Wicestarosta Zambrowski Robert Maciej Rosiak i Pracownicy Starostwa Powiatowego w Zambrowie oraz Przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego Jacek Norbert Murawski wraz z Radnymi składają najszczersze wyrazy współczucia pogrążonej w żalu Rodzinie, Najbliższym oraz wszystkim łączącym się bólu po śmierci pani Ireny Rupińskiej oraz jej ukochanego Wnuka" - napisano. Kondolencje płyną też od mieszkańców regionu.

Reklama
Rozkręca się fala zachorowań. Sprawa jest poważna, uwaga na skażoną wodę
Rozkręca się fala zachorowań. Sprawa jest poważna, uwaga na skażoną wodę

Zobacz również
Reklama

Ujawniono przyczyny pożaru, w którym zginęła Irena Rupińska

"Ze wstępnych ustaleń wynika, że drzwi od pomieszczenia były zamknięte, a babcia z wnuczkiem spali w środku. W tym samym budynku przebywała reszta rodziny, która w pewnym momencie zorientowała się, co się dzieje. (...) W rogu pokoju stało urządzenie elektryczne, które całkowicie się stopiło, więc możemy zakładać, że to ono było zarzewiem ognia. Prawdopodobnie był to nawilżacz powietrza" - powiedział Wirtualnej Polsce Katarzyna Wankiewicz, prokurator rejonowy z Zambrowa. Jak dodaje prok. Wankiewicz, mąż 54-latki i jej syn natychmiast rzucili się na pomoc i wynieśli kobietę oraz dziecko. "Kobieta miała poparzone ręce, jej życia nie udało się uratować. 2-latek trafił do szpitala, gdzie zmarł" - dodaje. :Przesłuchaliśmy już świadków, ale prawda jest taka, że nikogo więcej w tym pokoju nie było" - podkreśliła Wankiewicz w rozmowie z Wirtualną Polską.

Pokój w Ukrainie coraz bliżej? Trump wysyła emisariusza do Moskwy, drugi jedzie do Kijowa
Pokój w Ukrainie coraz bliżej? Trump wysyła emisariusza do Moskwy, drugi jedzie do Kijowa

Zobacz również

Śmierć Ireny Rupińskiej. Należała do najbogatszych Polek

Irena Rupińska była współwłaścicielką firm ZPK Rupińscy oraz Natrix. Razem z mężem zajmowała się wydobyciem kruszyw na dużą skalę. Para zaczynała pracę w połowie lat 90. od jednego zakładu. W roku 2021 firma ZPK Rupińscy została uznana za największe przedsiębiorstwo województwa podlaskiego w branży kruszyw. Jej przychody miały przekraczać 100 mln zł rocznie. Firmy Ireny Rupińskiej zatrudniają setki osób w regionie, wspierając przy tym lokalne wydarzenia i inicjatywy.