Ostrzeżenie RCB i zakres terytorialny

Według danych meteorologicznych dostępnych na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB), obszary centralnej Polski są zagrożone przez intensywne opady śniegu. RCB wystosowało oficjalny komunikat ostrzegający, że w dniach 26 i 27 listopada przewidywane są intensywne opady białego puchu. Ostrzeżenie to zostało skierowane do mieszkańców i osób przebywających na terenie dziewięciu województw: warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego.

Apel do mieszkańców

W związku z prognozowanymi niekorzystnymi warunkami, RCB apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przemieszczania się po drogach oraz chodnikach. Jednocześnie podkreśla się konieczność stałego monitorowania aktualnych komunikatów pogodowych, aby na bieżąco reagować na zmieniającą się sytuację.

Prognozy meteorologiczne i lokalny charakter opadów

Potężne opady śniegu są kwestią najbliższych godzin. Opady obejmą całą Polskę, z wyjątkiem północno-zachodniej części kraju, i okresowo będą bardzo intensywne. Przewiduje się, że na wschodzie, gdzie dotrze cieplejsze powietrze, dominować będzie deszcz, natomiast w miarę przesuwania się w głąb kraju z każdą godziną będzie rosła szansa na znaczne opady śniegu.