Na podstawie aktualnych prognoz meteorologicznych i alertów IMGW, dzień 26 listopada 2025 roku zapowiada się jako typowo zimowy w większości regionów. Zmienność opadów i silniejszy wiatr będą wymagały szczególnej ostrożności podczas drogi do i ze szkoły.

Prognoza pogody dla uczniów na środę, 26 listopada 2025

Uwaga! Środa 26 listopada 2025 roku przyniesie w Polsce bardzo zmienną i wymagającą pogodę, w związku z czym konieczne jest odpowiednie ubranie.

Pogoda w dzień - droga do szkoły i powrót

Spodziewajcie się dużego zachmurzenia przez cały dzień. W większości kraju, w tym w centrum i na zachodzie, będzie padał śnieg, a miejscami może też pojawić się deszcz ze śniegiem. Na wschodzie kraju będzie padał sam deszcz. Uwaga: w zachodniej, centralnej i południowo-zachodniej Polsce może spaść dużo śniegu (nawet 10-15 cm), co może utrudnić poruszanie się. W środę będzie chłodno. Termometry pokażą około 0 stopni Celsjusza w centrum i na południowym zachodzie. Cieplej będzie tylko nad morzem i na południowym wschodzie (do 6 stopni Celsjusza). Wiatr będzie umiarkowany i porywisty. Szczególnie w górach (Sudety, Bieszczady) będzie bardzo silny, powodując zamiecie śnieżne – tam zachowajcie szczególną ostrożność.

Pogoda w nocy - jeśli macie zajęcia późnym popołudniem

W nocy nadal będzie pochmurno i będzie padał śnieg (5-10 cm przyrostu), na wybrzeżu deszcz ze śniegiem. Temperatura spadnie poniżej zera, osiągając nawet -3 stopni Celsjusza na południu.

Alerty IMGW (Ważne! Tylko na południu)

Roztopowe ostrzeżenia: Aż do godziny 18:00 obowiązują alerty drugiego stopnia przed roztopami w wielu powiatach województw podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego. W tych rejonach warunki na drogach i chodnikach mogą być bardzo trudne – ślisko, mokro i błotniście.

Jak się ubrać w środę?

Ze względu na niską temperaturę, opady śniegu i porywisty wiatr, należy ubrać się ciepło i warstwowo oraz zadbać o nieprzemakalne obuwie.

Ciepła kurtka zimowa (najlepiej nieprzemakalna).

Ciepłe spodnie lub ocieplane legginsy pod spodnie.

Sweter lub bluza pod kurtkę (ubiór na cebulkę).

Ciepła czapka i szalik (lub komin).

Rękawiczki (koniecznie, zwłaszcza jeśli będziecie lepić śnieżki!).

Wodoodporne, wysokie buty z dobrą, antypoślizgową podeszwą. To absolutnie kluczowe ze względu na śnieg i roztopy (śliskie chodniki!)

Pamiętajcie: W miejscach objętych alertami roztopowymi (południe Polski), chrońcie się przed wodą i błotem. Wszędzie, gdzie spadnie śnieg, idźcie ostrożnie, ponieważ może być bardzo ślisko!