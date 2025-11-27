Wizyta Szymona Hołowni w Etiopii i jej koszty

Szymon Hołownia, wówczas pełniący funkcję marszałka Sejmu, złożył na początku listopada oficjalną wizytę w Etiopii. Wyjazd ten stał się powodem jego nieobecności na zaplanowanym w tym samym czasie przesłuchaniu w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, dotyczącym jego lipcowych słów o "zamachu stanu". W związku z tą podróżą, portal tvn24.pl zwrócił się 4 listopada do Kancelarii Sejmu z pytaniami o koszty, źródła finansowania i harmonogram spotkań marszałka. Kancelaria Sejmu, w odpowiedzi przekazanej 26 listopada, poinformowała, że wydatki związane z wizytą zostały "współdzielone" między Kancelarią Sejmu a Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

Reklama

Rozliczenie finansowe delegacji Szymona Hołowni

Według wstępnych wyliczeń, koszty poniesione bezpośrednio przez Kancelarię Sejmu wyniosły łącznie 64 265,07 zł. Na tę kwotę składały się m.in. bilety lotnicze, zakwaterowanie, diety, ubezpieczenie oraz transport lokalny. Ministerstwo Spraw Zagranicznych miało z kolei sfinansować "wyżywienie i organizację spotkania dyplomatycznego w Addis Abebie", jednak szczegółowe dane dotyczące kosztów resortu dyplomacji są wciąż oczekiwane. Kancelaria Sejmu zaznaczyła, że ze względu na oszczędności finansów publicznych, skład delegacji ograniczono do niezbędnego minimum – marszałkowi towarzyszyło tylko dwóch urzędników. Podkreślono, że jest to ograniczenie, ponieważ standardowo w oficjalnych wizytach marszałka Sejmu uczestniczą również pracownicy odpowiedzialni za obsługę protokolarną i medialną.

Cel podróży Szymona Hołowni i aspekt kandydatury w ONZ

Reklama

Kancelaria Sejmu wskazała, że głównym celem wyjazdu był "oficjalne spotkanie Marszałka Sejmu Szymona Hołowni z przedstawicielami parlamentu i rządu Etiopii", mające charakter bilateralny i parlamentarny. Dodatkowo, marszałek spotkał się z przedstawicielami ONZ przy Unii Afrykańskiej. To drugie działanie było ściśle powiązane z faktem, iż Hołownia pod koniec września złożył aplikację na stanowisko Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. Kancelaria Sejmu zaznaczyła, że nie jest możliwe całkowite oddzielenie dyplomacji parlamentarnej od działań kampanijnych, a aktywności te miały jednocześnie służyć promowaniu interesów Polski na arenie międzynarodowej. Wizyta w Etiopii była efektem czerwcowego spotkania Hołowni z ambasadorami państw afrykańskich w Polsce.

Podróż Szymona Hołowni do Etiopii. Harmonogram spotkań

Podróż odbyła się w dniach od 2 do 4 listopada. Harmonogram Marszałka Sejmu obejmował wywiad telewizyjny dla Puls of Africa, wizytację jednostki straży pożarnej Arada (w ramach programu pomocowego Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej) oraz wizytę w Ambasadzie RP w Addis Abebie. Hołownia przeprowadził szereg spotkań, w tym z dr. Dimą Negewo (przewodniczącym stałej komisji ds. stosunków zagranicznych w Izbie Reprezentantów Etiopii), Haderą Aberą (wiceministrem spraw zagranicznych Etiopii) oraz Parfaitem Onanga-Anyanga (specjalnym przedstawicielem Sekretarza Generalnego ONZ przy Unii Afrykańskiej). Warto nadmienić, że była to kolejna z oficjalnych wizyt Hołowni, podczas której promował swoją kandydaturę na stanowisko w ONZ; w październiku spotkał się w tej sprawie m.in. z Sekretarzem Generalnym ONZ Antonio Guterresem w Nowym Jorku.