Wtorek: zachmurzenie i mgły

We wtorek, 2 grudnia 2025 roku, przeważać będzie duże zachmurzenie w całym kraju, a jedynie na południu miejscami spodziewane są przejaśnienia. W godzinach porannych i przedpołudniowych lokalnie mogą wystąpić mgły, które będą ograniczać widzialność do około dwustu metrów. Na południowych krańcach kraju możliwe są słabe opady deszczu lub mżawki.

Jakie temperatury we wtorek? Czy będzie wiało?

Maksymalna temperatura w ciągu dnia wyniesie od 2 do 4 stopni Celsjusza na większości obszaru, ale cieplej, bo około 6 stopni Celsjusza, będzie na północnym zachodzie i miejscami na południu. Wiatr będzie słaby do umiarkowanego, wiejący z kierunku południowo-wschodniego.

Noc z wtorku na środę. Gęste mgły, szadź i gołoledź

W nocy z wtorku na środę utrzyma się przeważnie duże zachmurzenie, chociaż większe przejaśnienia pojawią się na zachodzie, a na południu możliwe są nawet rozpogodzenia. W wielu miejscach wystąpią gęste mgły i zamglenia, ograniczające widzialność do dwustu metrów, a lokalnie nawet do stu metrów. Miejscami mgły te będą marznące, co może prowadzić do osadzania się szadzi. W obszarach zamglonych niebo może być całkowicie zasnute chmurami. Na południu możliwe są mżawki powodujące gołoledź, a na Pomorzu - opady deszczu. Minimalna temperatura wyniesie od minus 1 do 3 stopni Celsjusza, przy czym chłodniej będzie na południu (około minus 3 stopnie Celsjusza), a w rejonie Podhala spadki mogą osiągnąć około minus 7 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a miejscami porywisty na Podkarpaciu, wiejący z kierunków południowych.