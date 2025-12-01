Minister Infrastruktury Dariusz Klimczak stawia sprawę jasno: Polska zamierza kontynuować projekt Kolei Dużych Prędkości łączącej Polskę i Niemcy. W rozmowie z Radiem ZET minister podkreślił, że na dzisiejszych polsko-niemieckich konsultacjach rządowych oczekuje ostatecznej odpowiedzi ze strony Berlina. Chcemy, żeby kolej dużych prędkości połączyła Polskę i Niemcy. Na pierwszych rozmowach zaproponowaliśmy, byśmy rozmawiali o połączeniu Poznania z Berlinem – powiedział Klimczak w Radiu ZET.

Minister gotowość Polski do działania uzasadnia misją europejskiego komisarza ds. transportu, która nakazuje łączenie stolic europejskich szybką koleją. Polska jest gotowa do rozpoczęcia planowania przebiegu trasy natychmiast po uzyskaniu akceptacji.

Pociągi do 350km/h

Klimczak wyjaśnił również mechanizm finansowania. Każda strona sfinansuje inwestycję w swoim państwie. Kluczowe jednak będzie uzyskanie współfinansowania z Unii Europejskiej. Minister liczy na to, że nowy budżet UE przeznaczy potężne pieniądze na kolej, które wesprą ten kosztowny projekt. Gdy tylko dojdzie do porozumienia, resort infrastruktury natychmiast przystąpi do projektowania, uzgodnień i konsultacji społecznych. Wkrótce potem ogłoszą pierwsze przetargi. Ministerstwo rozmawia o prędkości 320 km/h, ale nie wyklucza zwiększenia jej do 350 km/h. Klimczak zaznaczył, że cel ten stanowi zasadniczą różnicę wobec planów poprzedniego rządu PiS, który chciał się ograniczyć do 250 km/h.

Reklama

Reklama

Prędkość 250 km/h ma obowiązywać już w 2027 roku na Centralnej Magistrali Kolejowej między Warszawą a woj. śląskim i małopolskim.

Szybka kolej. Kiedy ruszy przetarg?

PKP Intercity uzyskało zgodę rady nadzorczej na ogłoszenie przetargu na zakup taboru high speedów, czyli pociągów dedykowanych kolei dużych prędkości. PKP Intercity najprawdopodobniej jeszcze w tym roku ogłosi przetarg na zakup pierwszych w Polsce szybkich pociągów. Przetarg odbędzie się w trybie dialogu konkurencyjnego. Wstępne zapytania trafiły do dziewięciu oferentów, w tym dwóch polskich. Minister zdradził, że dwóch polskich producentów już złożyło pozytywną odpowiedź. Projekt zakupu taboru nie będzie realizowany w ramach CPK, ponieważ CPK posiada osobny plan działań.

Prowadzący audycję poruszył także inne tematy: