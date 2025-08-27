Dariusz Klimczak podkreślił, że projektowana prędkość na kolei to 350 km/h, w przeciwieństwie do wcześniejszych planów, które zakładały 250 km/h. Czas przejazdu z Warszawy do Poznania ma wynieść poniżej 100 minut, a z Warszawy na nowe lotnisko 15–17 minut. Minister zapewnił, że wszystkie inwestycje realizują polskie firmy, a nowy port lotniczy pozostanie w całości w polskich rękach. Zyski i zarządzanie mają pozostać w kraju.

Harmonogram CPK

Klimczak poinformował również o innych inwestycjach, w tym o poszerzeniu autostrady A2 między Łodzią a Warszawą o trzeci i czwarty pas, co ma kosztować około 2 mld zł. Według harmonogramu:

Budowa Lotniska CPK ma rozpocząć się w 2026 roku.

W 2032 roku lotnisko ma zostać oddane do użytku wraz z pierwszym odcinkiem kolei dużych prędkości: Warszawa – CPK – Łódź.

Do 2035 roku mają zostać zrealizowane fragmenty trasy z Łodzi do Poznania i Wrocławia.

Szacowany koszt inwestycji do 2032 roku to 131,7 mld zł.