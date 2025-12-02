Początek grudnia pod znakiem jesiennej aury

Prognozy meteorologiczne wskazują, że pierwsza połowa grudnia upłynie w Polsce pod znakiem wyjątkowo ciepłej, jesiennej aury, z wyraźnym opóźnieniem nadejścia typowych zimowych warunków, co potwierdza serwis twojapogoda.pl. Średnie dzienne temperatury w większości regionów będą oscylować w przedziale od 5 do 8 stopni Celsjusza, przypominając bardziej przełom października niż początek grudnia. Lokalnie, na zachodzie i południu kraju, termometry mogą przekroczyć 10 stopni, a w rejonach górskich spodziewany jest wręcz niespotykany powiew ciepła z temperaturami sięgającymi nawet 15 stopni, szczególnie w okolicach 6 grudnia.

Warunki pogodowe na początku grudnia 2025. Przyczyny nietypowego ciepła

Za taką pogodę będą odpowiadać wyże baryczne, które nie tylko przyniosą wysokie wartości, ale również zapewnią dużą ilość słońca oraz znaczne ograniczenie opadów deszczu, których suma będzie znacznie niższa od grudniowej normy. Zalegająca pokrywa śnieżna szybko zniknie, a ciepło w ciągu dnia stworzy aurę przypominającą późną jesień lub nawet przedwiośnie, czyniąc ten okres nietypowym w porównaniu do standardowego, mroźnego grudnia.

Nadzieje na zimę i śnieg na Święta

W kontekście nadchodzących Świąt, model GFS sugeruje, że chłodniejsze masy powietrza mogą zacząć napływać do Polski już w okolicy 6 grudnia, niosąc ze sobą przelotne opady śniegu i zwiększając nadzieje na zimowy krajobraz w okresie świątecznym. Prawdziwie zimowa aura może zawitać do Europy Środkowej w drugiej dekadzie miesiąca, kiedy to wyż baryczny zlokalizowany nad północno-zachodnią Rosją może skierować zimne powietrze nad Polskę, sprzyjając intensywniejszym opadom śniegu jeszcze przed połową grudnia.

Prognozy długoterminowe

Sytuacja ta jest podobna do tej, która miała miejsce w listopadzie, gdy rozległy front oddzielał masy cieplejszego powietrza na wschodzie od chłodniejszego na zachodzie. Utrzymanie się sprzyjającego układu barycznego, z odpowiednim położeniem wyżu i niżu, znacząco zwiększa szansę na zimę i śnieg w święta. Analizy cyrkulacji powietrza, poparte prognozą GFS, dają realistyczne podstawy do nadziei na białe święta 2025 roku, choć ostateczny scenariusz pogodowy pozostaje niepewny i zależny od kolejnych aktualizacji meteorologicznych.