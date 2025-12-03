Prognoza pogody na środę

W środę, 3 grudnia 2025 roku, spodziewane jest przede wszystkim duże lub całkowite zachmurzenie, choć mieszkańcy południowych i skrajnie zachodnich regionów mogą liczyć na większe przejaśnienia, a nawet rozpogodzenia. Lokalnie mogą pojawić się niewielkie opady deszczu lub mżawki, a także zamglenia i mgły, które będą ograniczać widzialność do około 500 metrów, a w godzinach porannych i wieczornych widzialność ta może spaść nawet do 100 metrów. Rano mgła może przyczynić się do osadzania się szadzi, zwłaszcza na południu Polski.

Temperatury i wiatr w środę

Temperatura maksymalna osiągnie wartości od około 2 stopni Celsjusza na północy i w rejonach podgórskich, do 6 stopni Celsjusza na południowym zachodzie i 7 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby lub umiarkowany, z południowo-wschodniego i południowego kierunku, a w rejonach podgórskich chwilami porywisty.

Warunki w nocy

W nocy ze środy na czwartek prognozuje się duże lub całkowite zachmurzenie, z możliwością przejaśnień i rozpogodzeń, głównie na południu kraju. Miejscami wystąpią słabe opady deszczu lub mżawki, które lokalnie mogą marznąć, tworząc gołoledź. W wyższych partiach Sudetów można spodziewać się opadów śniegu. Pojawią się również intensywne zamglenia i mgły, które miejscami będą ograniczać widzialność do zaledwie 100 metrów. Mgły te mogą być lokalnie marznące i prowadzić do osadzania się szadzi, szczególnie na południu i południowym zachodzie. Temperatura minimalna spadnie od -2 do 2 stopni Celsjusza, lecz na południu może osiągnąć -4 stopnie Celsjusza, a na Podhalu nawet -6 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, miejscami umiarkowany, a w rejonach podgórskich okresowo porywisty. W górach porywy mogą osiągnąć do 55 km/h. Będzieiał z kierunków południowo-wschodnich i południowych.