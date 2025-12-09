Rzecznik prasowy ds. karnych Sądu Okręgowego w Gdańsku Mariusz Kaźmierczak poinformował PAP, że we wtorek przed Sądem Okręgowym w Gdańsku zapadł wyrok w sprawie przeciwko Krystianowi W. ps. Krystek oraz czterem innym osobom.

Proces za zamkniętymi drzwiami

Z uwagi na charakter sprawy proces toczył się za zamkniętymi drzwiami.

Jak podał sędzia Kaźmierczak, Sąd Okręgowy w Gdańsku nie uwzględnił apelacji wniesionych na rzecz oskarżonych Krystiana W. oraz Marcina T. i utrzymał w mocy wyrok co do tych osób.

Sąd nie uwzględnił żadnego z zarzutów podniesionych w apelacjach, uznając wyrok Sądu Rejonowego odnośnie tych oskarżonych za słuszny i prawidłowy – przekazał sędzia Kaźmierczak.

Utrzymanie wyroków sądu I instancji

W I instancji Krystian W. został skazany na 15 lat więzienia przez sąd w Wejherowie, a Marcin T. usłyszał wyrok 6 lat pozbawienia wolności.

Jak podał sędzia Kaźmierczak, wobec dwóch pozostałych oskarżonych Sąd Okręgowy w Gdańsku uwzględnił częściowo apelacje obrońców w tym zakresie, że złagodził orzeczone wobec nich kary pozbawienia wolności oraz zawiesił warunkowo ich wykonanie.

Prawomocne wyroki

Wtorkowy wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku oznacza, że wyrok Sądu Rejonowego w Wejherowie jest prawomocny i podlega wykonaniu.

Strony niezgadzające się z orzeczeniem sądu odwoławczego mogą wywieść od niego kasację do Sądu Najwyższego.