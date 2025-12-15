Po kilkumiesięcznym procesie Sąd Okręgowy w Katowicach ogłosił w poniedziałek wyrok w głośnej sprawie dziennikarzy TVN Turbo. Sąd uniewinnił Adama Kornackiego i Patryka Mikiciuka od zarzucanego im gwałtu na dwóch kobietach. Proces toczył się z wyłączeniem jawności ze względu na charakter zarzutów. Z tego powodu uzasadnienie wyroku pozostaje nieznane. Szefowa Prokuratury Rejonowej Katowice Północ, Joanna Sagan, zapowiedziała, że po zapoznaniu się z uzasadnieniem prokuratura rozważy złożenie apelacji.

Komentarze dziennikarzy TVN Turbo

Dziennikarze, którzy od początku zaprzeczali zarzutom, wyrazili ulgę i radość z powodu uniewinnienia. Obrońca, mec. Jakub Wende, stwierdził, że ich stanowisko "w stu procentach się potwierdziło". Adam Kornacki powiedział, że nie było "ani jednego argumentu" za utrzymaniem zarzutu. Stwierdził, że "kłamstwa, te wszystkie brednie" w akcie oskarżenia zniszczyły jego życie osobiste, rodzinne i zawodowe. Patryk Mikiciuk nazwał sprawę karną "jednym z największych horrorów", ale cieszy się, że "sprawiedliwość wygrała".

Oskarżenia pod adresem dziennikarzy TVN Turbo

Prokuratura zarzucała dziennikarzom, że wykorzystując upojenie alkoholem dwóch kobiet (w wieku 26 i 34 lat), doprowadzili je do obcowania płciowego. Opisane w akcie oskarżenia wydarzenia miały mieć miejsce w październiku 2024 roku w Katowicach, gdzie dziennikarze realizowali odcinek swojego programu. Po doniesieniach prasowych stacja TVN Turbo zawiesiła współpracę z dziennikarzami do czasu wyjaśnienia okoliczności sprawy.