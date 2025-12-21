Zakład Ubezpieczeń Społecznych planuje od stycznia 2026 roku systematycznie zwiększać wykorzystanie wizyt rezerwowanych we wszystkich placówkach. ZUS dąży do tego, by korzystanie z systemu rezerwacji wizyt "stało się regułą". Magdalena Mazur-Wolak, dyrektor Departamentu Relacji z Klientami ZUS, wskazała, że rezerwacja pozwala klientowi samodzielnie wybrać placówkę i dogodny termin, co ułatwia planowanie dnia. Dotychczasowe działania pilotażowe w Poznaniu i Wałbrzychu pokazują, że ponad 90 proc. klientów przychodzi po wcześniejszym umówieniu. ZUS wymienia szereg korzyści, które ma przynieść upowszechnienie rezerwacji wizyt:

Spersonalizowana obsługa,

Możliwość ustalenia dogodnego terminu wizyty,

Przewidywalny czas oczekiwania na obsługę,

Jasne informacje o terminie i miejscu wizyty.

Jak umówić wizytę w ZUS?

Klienci mają do wyboru kilka kanałów, aby umówić wizytę stacjonarną lub skorzystać z konsultacji zdalnej. Wizytę w placówce można umówić poprzez:

Profil na PUE/eZUS,

Telefonicznie (w najbliższym oddziale),

Podczas wizyty w placówce.

ZUS przypomina o możliwości skorzystania z e-wizyty, czyli konsultacji on-line ze specjalistą, którą można umówić przez stronę www.zus.pl, aplikację mZUS lub mObywatel. ZUS zapewnia, że rozszerzenie rezerwacji nie ogranicza dostępu do usług. Osoba, która nie umówi się wcześniej, uzyska pomoc, ale musi liczyć się z możliwością dłuższego oczekiwania na obsługę. Jak podkreśla Mazur-Wolak, większość spraw można załatwić zdalnie (przez portal eZUS, aplikację mZUS lub infolinię), ale klienci preferujący osobisty kontakt są zachęcani do rezerwacji.