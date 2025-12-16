Magda Umer była znaną artystką. Gatunkiem, który wykonywała i któremu poświęciła swoją twórczość, była poezja śpiewana. Magda Umer wyreżyserowała również koncert "Zielono mi", który poświęcony był pamięci Agnieszki Osieckiej oraz spektakl "Biała bluzka" wystawiany w Och-Teatrze przez 15 lat.

Magda Umer nie żyje. Zmagała się z ciężką chorobą

W piątek, 12 grudnia, media obiegła informacja o śmierci Magdy Umer. Poinformowali o tym jej bliscy. Przez ostatnie miesiące swojego życia artystka zmagała się z ciężką chorobą.

Na co chorowała Magda Umer?

Syn, po jej śmierci, wyjawił, że w lipcu tego roku wykryto u niej guza. Okazało się, że to nowotwór złośliwy. Magda Umer przeszła we wrześniu operację, ale choć na chwilę wróciła do domu, w listopadzie nastąpiły powikłania. Doszło do krwotoku wskutek którego artystka zmarła.

Pogrzeb Magdy Umer. Kiedy i gdzie się odbędzie?

Kiedy i gdzie odbędzie się jej pogrzeb? Z informacji podawanych przez Styl.fm ceremonia odbędzie się na warszawskim Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym przy ulicy Żytniej. Tam pochowany jest jej mąż, czyli Andrzej Przeradzki. Jak donoszą media, taka była jej ostatnia wola.

"Fakt" z kolei donosi, że uroczystości pożegnalne rozpoczną się w sali pożegnań na Powązkach Wojskowych a potem przeniosą się na drugi cmentarz. Pogrzeb ma się odbyć 19 grudnia, czyli w piątek. Magda Umer miała 76 lat.