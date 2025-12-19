Jasnowidz Krzysztof Jackowski na swoim kanale na YouTubie dzieli się swoimi wizjami na temat Polski oraz świata. W wielu z nich wypowiada się na temat konfliktów, jakie mają miejsce na Bliskim Wschodzie, jak i w Ukrainie. Porusza również tematy dotyczące USA i prezydenta Donalda Trumpa.

Wizja jasnowidza Jackowskiego. Trump nie chce wojny?

W jednej ze swoich najnowszych wizji jasnowidz Jackowski wspomniał o tym, że Donald Trump ma świadomość tego, że destabilizacja na całym świecie rośnie. Uważa, że trzy miejsca na świecie będą liniami frontu.

Trump wie, że powstaną trzy ogniska wojenne. Myśli o poszerzeniu frontu ukraińskiego… a żeby go wzmocnić, trzeba wysłać tam wojsko - przepowiada jasnowidz Jackowski. Wedle jego wizji Trump myśli o aresztowaniu polityków zarówno za zdradę, jak i korupcję. Będziemy zaskoczeni. Trump nie chce wojny, on się boi wielkiej wojny. Robi dużo pozorów, ale tej prawdziwej wojny się boi i to go hamuje. Myśli o spreparowanym ataku na Izrael. Spreparowany nagły atak na Izrael – to będzie sygnał do początku III wojny światowej - przepowiada Jackowski.

Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. Pewne działania zaszkodzą Polsce?

W jednej z najnowszych wizji jasnowidz Jackowski mówi też o "specjalnym zadaniu USA dla Polski". Jego zdaniem Donald Tusk obawia się rzekomych planów Stanów Zjednoczonych. Ameryka ma specjalne zadanie dla Polski na ten czas. I on myśli, że te działania mogą Polsce bardzo zaszkodzić - uważa jasnowidz Jackowski.

Wizja jasnowidza Jackowskiego. "Ameryka szykuje potężny blef"

Według wizji jasnowidza z Człuchowa Ameryka "szykuje potężny blef". Być może Trump niedługo coś ogłosi - coś, co wybrzmi na cały świat - i to będzie potężny blef. Ogłoszą, że Stany Zjednoczone stawiają na jakiś wielki program. Być może będzie to miało związek z programem kosmicznym. To wyskoczy nagle- mówi jasnowidz Jackowski.

Dodaje, że będzie o tym bardzo głośno. Ameryka będzie pokazywała, że jest tak potężna, iż zaczyna realizować gigantyczny program, który w szybkim tempie zmieni całą gospodarkę amerykańską. Ten program będzie miał związek z kosmosem - mówi Krzysztof Jackowski. Jego zdaniem ten blef ma przykryć coś wielkiego, co szykuje Ameryka.

Jego zdaniem nowa wojna nie będzie miała nic wspólnego z Ukrainą. Ten konflikt będzie nadal trwał, ale to co nadchodzi "będzie zupełnie nowym rozdaniem".