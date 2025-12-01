Krzysztof Jackowski to najbardziej znany jasnowidz w Polsce. Z jego pomocy często korzystają osoby, które szukają zaginionych bliskich. Już od pewnego czasu jasnowidz z Człuchowa dzieli się w sieci swoimi przemyśleniami na temat losów Polski oraz świata.

Wizja jasnowidza Jackowskiego. Co przyniesie 2028 rok?

W jednej ze swoich najnowszych przepowiedni jasnowidz Jackowski snuje wizje dotyczącą 2028 roku. Jego zdaniem będzie to bardzo trudny i niepokojący rok zarówno na świecie, jak też w Polsce. Nie obędzie się bez migracji ludności.

Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. Co wydarzy się w Polsce?

Z wizji jasnowidza Jackowskiego wynika, że Karol Nawrocki może już wówczas nie być prezydentem Polski. Dodaje, że ma nadzieję, że jego przepowiednia się nie sprawdzi. W swojej wizji Jackowski zobaczył policję.

Dojdzie do niebywałego zdarzenia na jakimś komisariacie albo z udziałem jakichś policjantów. Dojdzie do czegoś strasznego w Polsce związanego z policjantami. Złe zdarzenie, rzeczy niedobre będą się działy do 2020 roku. Powiedziałem, że jak się skończy pandemia, przyjdzie czas gorszy od pandemii. On jest. To się zgadza - wieszczy Jackowski.

Potem mówi właśnie o roku 2028, w którym mają stać się "rzeczy najgorsze". Pierwsze, co mi się skojarzyło, to narody wymieszane w wielu miejscach. Będą duże eksodusy całych narodów z miejsca na miejsce. Ludzie się będą mieszać. Wiadomo, że te eksodusy nie będą się działy z wyboru, tylko z powodu przymusu. Będzie kilka miejsc na świecie, które nie będą nadawały się do życia. Czyli wydarzy się coś, co spowoduje, że ludzie nie będą mogli do tych miejsc wrócić - przepowiada jasnowidz.

Polityczna wizja jasnowidza Jackowskiego. Polska bez prezydenta?

Krzysztof Jackowski wspomina o Rosji, którą widzi jako "spłaszczoną puszkę". Kraj ten zostanie zaatakowany przez sześć państw i będzie bardzo osłabiony. Rosja będzie Rosją, ale będzie miała dwa lub trzy tereny, którymi będą zarządzać inni przywódcy. A Polska? Skojarzyło mi się słowo „niczyja”. W Polsce będzie bardzo mało Polaków, ale nie dlatego, że zginą, odejdą czy uciekną. Ukraina będzie w zgliszczach, choć nie będzie cała zniszczona. W Polsce też będą miejsca zniszczone - mówi jasnowidz Jackowski.

Wspomina także o tym, że w 2028 roku Karol Nawrocki może nie być już prezydentem Polski. Wspomina o szczupłym człowieku w okularach. Nie widzę obecnego prezydenta, choć chyba jeszcze powinien rządzić - wyjaśnia jasnowidz z Człuchowa.

Jasnowidz Jackowski wspomina o broni. "Mam nadzieję, że..."

W Polsce wydarzy się coś takiego, że wiele osób opuści nasz kraj. Wiele z nich nie będzie chciało z jakichś powodów wracać do Polski. Pojawi się jakaś broń, która będzie zabójcza. Będzie wywoływać dziwny stan psychiczny u ludzi. Tam, gdzie będzie skierowana, ludzie będą wpadać w dziwny stan psychiczny. Przestaną widzieć, będą jakby pozbawieni pamięci - mówi Jackowski. Dodaje, że bronią tą będą dysponowały Stany Zjednoczone i będzie to broń powietrzna.

Będzie jej tak wiele, że nie będzie można w pewnym sensie z nią walczyć. Miejmy nadzieję, że to, co dzisiaj powiedziałem, będziemy mogli włożyć w przyszłości między bajki. Mam nadzieję, że taka straszna rzecz nas nie czeka- podkreśla na koniec swojej wizji.