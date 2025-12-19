Spotkanie opłatkowe w Sejmie

Spotkanie opłatkowe w Sejmie odbyło się w czwartek, 18 grudnia. Byli na nim obecni m.in. Włodzimierz Czarzasty, Małgorzata Kidawa-Błońska, Beata Szydło oraz metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz.

Reklama

Marszałek Sejmu złożył wszystkim życzenia. Mówię o zdrowiu, mając w tej sprawie wielkie doświadczenia tego roku. Siły różne, z lekarzami na czele oczywiście, dały mi powrót do zdrowia. I wiem, co to znaczy zdrowie, dlatego wam życzę tego zdrowia. Życzę, żebyście znaleźli spokój przy świątecznym stole Świąt Bożego Narodzenia - powiedział Czarzasty.

Dyrygent w Sejmie skradł show

To nie marszałek Sejmu zwrócił jednak największą uwagę zgromadzonych. Tym, który skradł show był płk Mariusz Dziubek. To dyrygent-żołnierz i dyrektor Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. W jego dyrygowaniu nie zabrakło ekspresji, która została uwieczniona na nagraniach i stała się hitem sieci. Wideo, na którym widać, jak płk Dziubek wczuwa się w muzykę i śpiew zespołu, uwiecznił m.in. Mateusz Dolatowski, dziennikarz TVP.