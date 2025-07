Michał Wójcik pojawił się w programie "Młodzież pyta" emitowanym na kanale wPolsce24. Polityk Suwerennej Polski i były wiceminister sprawiedliwości słynie z pasji do muzyki.

Michał Wójcik śpiewa. Jak zaczęła się jego pasja?

W 2023 roku podczas wizyty w Polsat News prowadzący wspomniał o jego nagraniach piosenek Elvisa Presleya. Pan redaktor Bogdan Rymanowski, któregoś dnia zrobił mi niespodziankę i wypuścił materiał, był to chyba Elvis i zapytał, czy mogę zaśpiewać na żywo. Milion ludzi to obejrzało i tak się zaczęło. Także dziękuję Polsatowi bardzo, bo od Polsatu się zaczęło - wyjaśnił Michał Wójcik.

Michał Wójcik zaśpiewał Krawczyka. Internauci chwalą

Podczas wizyty w programie "Młodzież pyta" Michał Wójcik wykonał piosenkę "Jak minął dzień" z repertuaru Krzysztofa Krawczyka. Okazuje się, że to nie pierwszy raz w wykonaniu polityka. W 2021 roku wydał on mini album z utworami piosenkarza. Michał Wójcik jest również fanem Franka Sinatry i Deana Martina.

Podczas występu w stacji wPolsce24 chórki dośpiewywała politykowi Marta Kielczyk. Obecni w programie goście byli nieco spięci i niezbyt chętni do dołączenia do chóru. Nagranie, na którym Michał Wójcik śpiewa Krawczyka już jest hitem sieci. Internauci docenili umiejętności wokalne polityka.

Michał Wójcik zdradza, kto zachęcił go do śpiewania

Michał Wójcik w rozmowie z 2023 roku zdradził, że do rozwijania swojego talentu i śpiewania publicznie zachęciła go jedna ze współpracownic Kancelarii Premiera. Do wykonywania piosenek namawiać go miał również Zbigniew Ziobro. Od czasu do czasu Michał Wójcik grywa okolicznościowe koncerty. Grałem dla górników, przed tysiącem mężczyzn, samych mężczyzn. To było fantastyczne i wielkie wyzwanie - wyznał. Marzy mu się koncert, w którym wystąpią również inni politycy, którzy mają podobną pasję.

Mnie się marzy, żeby zrobić koncert, w którym wystąpią ludzie z różnych formacji politycznych, żeby pokazać inną twarz polityków, że nie tylko się kłócimy, ale potrafimy się porozumieć, a muzyka łączy - stwierdził Wójcik.