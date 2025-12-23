Gdzie szukać karpia "prosto z wody"?

Znalezienie pływającego karpia staje się wyzwaniem. Sieci handlowe już kilka lat temu wycofały baseny ze swoich hal. Obecnie żywą rybę kupisz głównie w:

stawach hodowlanych (sprzedaż bezpośrednia),

specjalistycznych stoiskach na bazarach,

lokalnych targowiskach.

Prezes Towarzystwa Promocji Ryb "Pan Karp", Zbigniew Szczepański, zaznacza, że połowa klientów wciąż szuka ryby z wody. Kluczem jest zaufanie i krótki łańcuch dostaw.

Ceny karpia w 2025 roku. Od 12 zł do 80 zł

Ceny zależą od tego, gdzie i w jakiej formie kupujesz rybę. W tym roku stawki dla rybaków nie wzrosły znacząco względem ubiegłego roku:

Hurt (sieci handlowe): 12–13 zł/kg za całą rybę.

Hurt (bazary): 15–18 zł/kg.

Detal (prosto z gospodarstwa): 22–28 zł/kg.

Filet nacinany (bez ości): 60–80 zł/kg.

Hodowcy ostrzegają: kupowanie całych, niewypatroszonych ryb w lodzie (często spotykanych w promocjach) to "antyreklama". Taka ryba szybko traci jakość i walory smakowe.

Karpie będą mniejsze w tym roku

W tym roku karpie mogą ważyć mniej. Powodem jest chłodna wiosna, która zahamowała wzrost ryb w kluczowym momencie. Polska produkuje rocznie około 21,5 tys. ton karpia i niemal całość zjadamy w kraju. Przeciętny Polak konsumuje 0,5 kg tej ryby rocznie. Jeśli rodzime zapasy się wyczerpią, braki uzupełni import z Czech.

Branża rybacka musi się zmieniać, by przetrwać. Hodowcy chcą uniezależnić się od wielkich sieci handlowych, które dyktują niskie ceny. Nowoczesne gospodarstwa stawiają na:

Całoroczną sprzedaż i własne przetwórstwo,

Gastronomię i agroturystykę (łowiska dla wędkarzy),

Edukację i turystykę (obserwacja ptaków przy stawach).

Wkrótce premierę ma mieć specjalna aplikacja, która wskaże lokalizacje gospodarstw, gdzie zjesz świeżego karpia prosto z wody. Co ciekawe, naukowcy opracowali nawet recepturę na... karpiowy batonik dla sportowców, jednak produkt wciąż czeka na inwestora.

Gdzie jest najwięcej stawów z karpiami?

Najwięcej stawów znajdziesz w południowej części kraju. Za "stolicę karpia" uchodzi Dolina Baryczy, ale silne ośrodki działają też na Śląsku i w Małopolsce. Zakup w tych regionach to gwarancja świeżości i wsparcie dla lokalnych producentów.