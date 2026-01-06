Sytuacja miała miejsce w miejscowości Będzielin, niedaleko Łodzi. Po zgłoszeniu na miejsce skierowano odpowiednie służby, które potwierdziły, że w torze rzeczywiście brakuje ponad metra szyny. [Maszynista - przyp. red.] zatrzymał pociąg i zgłosił brak szyny. Okazało się, że jest to ubytek o długości 112 centymetrów - opisała w rozmowie z TVN24 rzeczniczka PKP PLK Katarzyna Michalska.

Brak szyny na torach blisko Łodzi. Pociąg zatrzymany w ostatniej chwili

Do Będzielina przyjechały cztery zastępy straży pożarnej, policja oraz funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei. Jak poinformowała rzeczniczka PKP PLK, wstępne ustalenia nie wskazują na sabotaż ani celowe działanie osób postronnych. Służby ustaliły, że nie było ingerencji osób trzecich, a to, jaka była dokładna przyczyna powstania ubytku, będzie wyjaśniała ekspertyza techniczna - przekazała rzeczniczka spółki.

Po zabezpieczeniu miejsca zdecydowano się na tymczasowe rozwiązanie. W tor wstawiono prowizoryczny element, który umożliwił bezpieczny przejazd pociągu z minimalną prędkością. Skład ruszył dalej po torze z prędkością 5 km/h, a następnie kontynuował podróż zgodnie z rozkładem.

Usterka dotyczy jednego z torów na tej linii. Został on czasowo wyłączony z użytkowania do momentu przeprowadzenia pełnej naprawy. Usterka dotyczy toru numer dwa, który jest zamknięty, ponieważ usterka wymaga naprawy. Ruch na tej linii odbywa się jednotorowo na torze numer jeden. Ruch w tym miejscu nie jest duży i opóźnienia, które mogą wynikać z tej sytuacji, mogą wynieść około pięciu minut — dodała Katarzyna Michalska w rozmowie z TVN 24.

Źródło: TVN24.PL, ONET, MEDIA