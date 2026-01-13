Aktualnie Polska i cała środkowa Europa znajduje się pod wpływem odczuwalnego ochłodzenia, co zresztą widać na termometrach w całym kraju. Od prawie tygodnia możemy bowiem zaobserwować, że na terenie kraju panuje niemal całodobowy mróz. W przypadku innych państw jest bardzo podobnie, bo z mrozami przekraczającymi -40 stopni mierzy się chociażby Norwegia.

Siarczysty mróz zawita do Polski tuż przed odwilżą

Trwające od 6 dni spore ochłodzenie w Polsce przynosi silne spadki temperatur na terenie całego kraju. Najchłodniejszymi rejonami są typowo górskie oraz podgórskie części kraju. Najniższa odnotowana temperatura została w Litworowym Kotle w Tatrach Zachodnich. Tam temperatura spadła do prawie -35 stopni Celsjusza.

Nieznacznie cieplej, bo zaledwie - 33 st. C. wykazały termometry na Hali Izerskiej na południu Dolnego Śląska. Aktualnie są to najzimniejsze rejony kraju i choć prognozy zapowiadają odwilż, to tuż przed tym czeka nas jeszcze jeden, dość siarczysty zimowy akcent.

Według przewidywań synoptyków IMGW możemy się spodziewać mrozu sięgającego nawet -16 st. C. w niektórych rejonach kraju. Jeśli warunki będą temu sprzyjać, to w niektórych miejscach kraju przy gruncie temperatura może spaść jeszcze bardziej. Taki dwucyfrowy mróz pojawi się we wschodniej połowie kraju, zwłaszcza na wschodzie i północnym wschodzie oraz miejscami na południowym wschodzie. W kolejnym dniu mróz ograniczy się tylko do północno-wschodniej części kraju.

Nadchodzi oczekiwana odwilż

Ten dość siarczysty uścisk zimy będzie ostatnim tego rodzaju akcentem przed prognozowanym ociepleniem. Ma on zakończyć siarczyste, całodobowe mrozy, a termometry w ciągu dnia wskażą wówczas dodanie temperatury w niektórych rejonach Polski.

Fani ujemnych temperatur mogą być jednak spokojni - według prognoz jeszcze przed końcem zimy możemy spodziewać się powrotu mniej lub bardziej intensywnych mrozów na terenie całego kraju.

IMGW wydaje ostrzeżenia dla części kraju

Przy okazji aktualnej sytuacji pogodowej w kraju IMGW zaktualizowało swoje ostrzeżenia dotyczące sytuacji meteorologicznej na terenie kraju. Zgodnie ze stanem z dnia 13 stycznia 2026 roku ostrzeżenia drugiego stopnia wydano dla województw: zachodnio-pomorskiego, części lubuskiego oraz wielkopolskiego.

Instytut ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu, marznącymi opadami oraz silnym mrozem. Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla pozostałej zachodniej oraz południowo-zachodniej części kraju, a także województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego oraz części mazowieckiego.