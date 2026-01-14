Jak poinformowała PAP we wtorek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu Aneta Góźdź, duchowny przeszedł wcześniej badanie psychiatryczne przeprowadzone przez dwóch lekarzy w warunkach ambulatoryjnych.

Śledztwo przedłużone

Biegli uznali jednak, że na podstawie jednorazowego badania nie są w stanie wydać opinii o poczytalności podejrzanego i zgłosili konieczność orzeczenia obserwacji psychiatrycznej w warunkach szpitalnych – powiedziała PAP prok. Góźdź. W poniedziałek sąd wydał decyzję o skierowaniu podejrzanego na czterotygodniową obserwację – dodała. Śledztwo zostało przedłużone do 25 kwietnia.

Reklama

Zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem

Mirosław M., proboszcz parafii w Przypkach k. Tarczyna, od lipca ub. roku przebywa w areszcie. Ksiądz jest podejrzany o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem swojego 68-letniego znajomego. Duchownemu grozi kara od 15 lat więzienia do dożywocia.

Atak siekierą i podpalenie znajomego

Reklama

Między mężczyznami miało dojść do sprzeczki w trakcie jazdy samochodem. Kiedy awantura się rozwinęła, duchowny miał wyjąć siekierę i uderzyć nią w głowę znajomego. Następnie miał go podpalić i odjechać.

Umowa darowizny nieruchomości

W tle zbrodni była umowa darowizny nieruchomości, którą Anatol Cz. uczynił wcześniej na rzecz księdza. W zamian za to duchowny miał pomóc mężczyźnie, który był bezdomny, w znalezieniu mieszkania i zapewnieniu opieki.

Przeprosiny ze strony Kościoła

Mirosław M. przyznał się do zbrodni, złożył obszerne wyjaśnienia i wyraził skruchę. Arcybiskup warszawski Adrian Galbas wyraził smutek, podkreślając moralną odpowiedzialność Kościoła i przepraszając wiernych za tę "okropną zbrodnię".