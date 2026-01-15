„W czwartek podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie nowego odcinka tramwajowego z Woli do Dworca Zachodniego. Połączy się on z budowaną obecnie trasą pomiędzy ul. Grójecką a Dworcem Zachodnim. Dzięki temu tworzymy szybkie i wygodne połączenie tramwajowe między Wolą a Ochotą,a docelowo aż do Wilanowa” – powiedział cytowany w komunikacie prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Nowe połączenie tramwajowe między Wolą a Ochotą

Planowana trasa tramwajowa połączy budowany obecnie podziemny przystanek na Dworcu Zachodnim z ul. Kasprzaka, łącząc tym samym Ochotę i Wolę. Tory poprowadzą w tunelu pod stacją kolejową, następnie w nowym tunelu i dalej w ciągu ulic Prądzyńskiego i Krzyżanowskiego. Połączenie z ul. Kasprzaka zaplanowano w rejonie przystanku Szpital Wolski. Długość nowej trasy wyniesie ok. 1,4 km, z czego pod ziemią znajdzie się ok. 0,9 km.

Reklama

Wartość tej inwestycji to 14,4 mln zł brutto, a opracowaniem dokumentacji zajmie się firma Databout.

„W pierwszym kroku wyłoniony w postępowaniu projektant będzie musiał opracować projekt wstępny i proponowane warianty trasy, różniące się m.in. miejscem zakończenia tunelu i lokalizacja rampy wyjazdowej” - przekazały Tramwaje Warszawskie.

Dwa podziemne przystanki tramwajowe

Na trasie będą trzy zupełnie nowe zespoły przystankowe, w tym podziemne. Pierwszy podziemny przystanek będzie w rejonie peronu 9 stacji Warszawa Zachodnia i będzie połączony z przejściem podziemnym stacji.

Za tym przystankiem zaplanowano rozjazdy i tory odstawcze. Będą tam kończyły bieg tramwaje jadące zarówno od strony Ochoty, jak i Woli.

Drugi podziemny przystanek zaplanowano w rejonie ul. Tunelowej w kierunku Kasprzaka. Będzie on połączony ze stacją Warszawa Zachodnia oraz poziomem terenu. Przystanek ten będzie obsługiwać zarówno tramwaje jadące od strony Woli i kończące przy peronie 9, jak i jadące tranzytem między Wolą i Ochotą (i odwrotnie).

Trzeci przystanek, naziemny bądź podziemny (w zależności od wariantu), będzie zlokalizowany w rejonie ul. Prądzyńskiego.

Tramwajarze przebudują także istniejące przystanki przy ul. Kasprzaka.

Dwa zadanie inwestycyjne

Trasa podzielona jest na dwa zadania. Pierwsze obejmuje odcinek od Kasprzaka do stacji Warszawa Zachodnia, a drugi – wyposażenie w infrastrukturę tramwajową i techniczną wybudowanego już tunelu tramwajowego pod stacją Warszawa Zachodnia wraz z podziemnym przystankiem.

Kompletna dokumentacja – wraz z decyzją środowiskową i wszelkimi uzgodnieniami – ma zostać przekazana w ciągu 43 miesięcy od zawarcia umowy. Budowę wstępnie zaplanowano po roku 2030 – dokładny harmonogram jest uzależniony m.in. od dostępności środków finansowych.

Planowana trasa jest częścią połączenia obwodowego, które docelowo ma połączyć Wolę, Ochotę, Mokotów i Wilanów.