Pożar samochodu na Czerniakowskiej

Strażacy otrzymali zgłoszenie w tej sprawie o godzinie 7.11. Dotyczyło pożaru auta dostawczego na ulicy Czerniakowskiej w rejonie skrzyżowania z Bartycką - poinformował serwis TVN Warszawa.

Na miejscu pracowały dwa zastępy. Zastaliśmy pożar w fazie rozwiniętej. Nikt nie został poszkodowany - informuje starszy kapitan Wojciech Kapczyński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, cytowany przez portal.

Utrudnienia dla kierowców

Zablokowano dwa pasy ruchu w miejscu zdarzenia. Ruch był kierowany wyłącznie na lewy pas. Kierowcy jadący do centrum musieli liczyć się z dużymi utrudnieniami.

Pokonanie odcinka od alei Becka do Bartyckiej zajmowało co najmniej 25 minut - relacjonuje w serwisie Klemens Leczkowski.

Działania straży pożarnej zakończyły się, ale na prawym pasie jezdni pozostaje jeszcze wrak pojazdu.