Dlaczego 14 lutego ustanowiono nowe święto państwowe?

Zdaniem rządzących, wśród oficjalnych świąt państwowych brakowało upamiętnienia najliczniejszej podziemnej organizacji z czasów II wojny światowej, dlatego święto to zostało ustanowione na mocy ustawy przyjętej przez Sejm 9 stycznia 2025 roku.

Armia Krajowa, powołana rozkazem Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego 14 lutego 1942 roku, odegrała kluczową rolę w walce o niepodległość Polski. W szczytowym momencie AK liczyła ponad 350 tys. żołnierzy, z czego około 10 tys. stanowili oficerowie, a 35-40 tys. to ochotnicy walczący w oddziałach leśnych.

To nie tylko gest wobec przeszłości, ale także przesłanie do przyszłych pokoleń o pamięci i szacunku dla naszych bohaterów.

Czy 14 lutego jest dniem wolnym od pracy?

Nie każde święto państwowe oznacza wolne od pracy, tak też jest w przypadku Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej. 14 lutego jest od 2025 roku świętem państwowym, ale nie dniem wolnym od pracy. Tego dnia sklepy i zakłady pracy będą funkcjonować normalnie.

Czy należy się dzień wolny od pracy sobotę, 14 lutego 2026?

14 lutego wypada w tym roku w sobotę, więc w praktyce jest wolny od pracy. Choć jest to święto państwowe, nie znajduje się ono w wykazie dni ustawowo wolnych od pracy, dlatego fakt, że wypada w sobotę nie daje prawa do odbioru dnia wolnego.

Kiedy przysługuje dzień wolny za święto w sobotę?

Dzień wolny należy się tylko wtedy, gdy święto jest ustawowo wolne od pracy i wypada w sobotę, a pracownik pracuje w systemie poniedziałek - piątek. W takiej sytuacji pracodawca musi wyznaczyć inny dzień wolny w tym samym okresie rozliczeniowym. Jeżeli święto wypada w sobotę, najczęściej dzień wolny wyznaczany jest w piątek, co daje długi weekend.

Które święta w 2026 roku dadzą wolne za sobotę?

W 2026 roku dzień wolny będzie przysługiwał za:

15 sierpnia 2026 - wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

- wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 26 grudnia 2026 - drugi dzień Bożego Narodzenia.

Za te dwa dni święta pracownicy odbiorą dodatkowe dni wolne, w terminach wyznaczonych przez pracodawcę.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2026 roku