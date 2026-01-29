O ryzyku związanym z deorbitacją chińskiej rakiety poinformował zarówno Europejski System Nadzoru i Śledzenia Przestrzeni Kosmicznej (EU SST), jak i Polska Agencja Kosmiczna (POLSA). Obie instytucje monitorują trasę przelotu rakiety. "Obiekt może wejść w atmosferę w pasie szerokości geograficznej obejmującym rozległy obszar powierzchni Ziemi. W większości są to oceany lub tereny niezamieszkane" - uspokaja EU SST. Zarówno POLSA, jak i EU SST przekazały, że obiekt prawdopodobnie wejdzie w atmosferę 29 lub 30 stycznia.

Sytuacja związana z chińską rakietą jest na bieżąco monitorowana

"Ze względu na szacowaną masę oraz nieznaną strukturę obiektu ZQ-3 R/B zwracamy uwagę, że nie ma pewności czy obiekt ulegnie całkowitemu spaleniu w atmosferze Ziemi" - zauważyła POLSA w komunikacie opublikowanym na Facebooku. Jak podkreślili przedstawiciele agencji, "krajowe służby i instytucje są na bieżąco informowane według obowiązujących porozumień i procedur operacyjnych".

Apel popularyzatora nauki ws. chińskiej rakiety

Informację o deorbitacji chińskiej rakiety nagłośnił w mediach społecznościowych Karol Wójcicki, popularyzator astronomii i autor profilu "Z głową w gwiazdach". Jak podkreślał, sytuacja jest bardzo podobna do głośnego przypadku z lutego ubiegłego roku, gdy doszło do niekontrolowanego wejścia w atmosferę drugiego stopnia rakiety Falcon 9. "Zachęcam was do udostępnienia tej informacji na swoich tablicach. Może dzięki temu dotrze ona tym razem na czas do Ministerstwo Obrony Narodowej" - napisał nawiązując do sytuacji z lutego zeszłego roku, kiedy to MON wyjaśniało, iż nie było poinformowane o możliwym upadku części rakiety, ponieważ mail z ostrzeżeniem Polskiej Agencji Kosmicznej nie dotarł.

Ostrzeżenie RCB w sprawie chińskiej rakiety nad Polską - to już w piątek

W mediach społecznościowych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa pojawił się komunikat z informację o potencjalnym zagrożeniu. "Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) prognozuje, że jutro, 30 stycznia, dojdzie do wejścia w atmosferę fragmentu chińskiej rakiety. Jedne z ostatnich przelotów mogą przebiegać nad Polską" - czytamy. Jak dodano, z aktualnych danych wynika, że deorbitacja nastąpić ma między godz. 3:35 a 16:51 czasu polskiego. Wskazano jednak, że wraz z napływem nowych informacji szacunki te mogą ulec zmianie.