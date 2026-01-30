Spotkanie z Bąkiewiczem odwołane

Spotkanie z udziałem Roberta Bąkiewicza miało rozpocząć się o 28.01. o godzinie 18 w sali przy Hotelu Vulcan. Jednak w dniu wydarzenia pojawiła się informacja o odwołaniu go.

Hotel wydał oświadczenie

"Szanowni Państwo, informujemy, że zaplanowane na dziś (28.01.2026 r., godz. 18.00) wydarzenie w sali przy naszym hotelu nie odbędzie się. Decyzja o odwołaniu rezerwacji została podjęta z przyczyn techniczno-organizacyjnych, które uniemożliwiają nam zapewnienie odpowiednich warunków realizacji wydarzenia zgodnie z naszymi standardami" - wyjaśniono w oświadczeniu na Facebooku.

"Jako obiekt hotelowy funkcjonujący w przestrzeni publicznej pozostajemy miejscem neutralnym światopoglądowo, dbającym o bezpieczeństwo, komfort i profesjonalną obsługę wszystkich naszych Gości. Przepraszamy za niedogodności i dziękujemy za zrozumienie" - czytamy w komunikacie.

Jednak lokalne media m.in. serwis wSzczecinie.pl wskazuje inną przyczynę odwołania spotkania. Ma ona mieć związek z dużą liczbą negatywnych komentarzy na temat Roberta Bąkiewicza i jego działalności.

Kulisy sprawy

"Hotel odebrał dziesiątki telefonów, może nawet ponad 100 telefonów w dwie godziny, w tym wiadomości od przewodników turystycznych i osób, które były stałymi klientami miejsca, że nie wyobrażają sobie współpracy z miejscem, które przyjmuje Roberta Bąkiewicza do siebie i daje mu przestrzeń do głoszenia swoich poglądów" - mówi cytowany przez portal anonimowy rozmówca zaznajomiony z tematem.

Dodał, że "presja miała być na tyle duża, że kierownictwo hotelu zdecydowało się wycofać z organizacji wydarzenia, obawiając się konsekwencji wizerunkowych i biznesowych".