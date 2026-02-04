We wpisie na platformie X Dowództwo poinformowało też, że loty obiektów "były monitorowane i nie stwarzały zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego ani obywateli RP". "Współpraca Sił Zbrojnych RP ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa pozwala tym służbom na szybką reakcję, w tym przejęcia obiektów i zatrzymania osób podejrzanych o te incydenty" – podkreśliło DORSZ.

Nadlatywały z kierunku Białorusi

"Siły Zbrojne RP 24/7 pozostają w gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej" - dodało Dowództwo we wpisie. W ostatnich dniach Dowództwo informowało o wlotach balonów w polską przestrzeń powietrzną. Jak wówczas informowano, obiekty nadlatywały z kierunku Białorusi i były to prawdopodobnie balony przemytnicze.