Jak informuje lokalny portal Gorzowianin, powołując się na dane przekazane przez policję, z budynku wyprowadzono 48 osób. Mieszkańcy zostali tymczasowo umieszczeni w autobusie podstawionym przez miasto. Akcja była szczególnie trudna ze względu na niską temperaturę – rano w Gorzowie termometry wskazywały około minus ośmiu stopni Celsjusza.

Na miejscu pracują strażacy oraz inne służby. Ratownicy rozpoczęli działania w piwnicach, gdzie doszło do zniszczeń.

Wybuch w bloku w Gorzowie. Ewakuowano 48 osób

Doszło do zawalenia się korytarza. Czekamy aż woda z zalanego korytarza zjedzie, następnie strażacy przystąpią do odgruzowania - komentuje Karol Brzozowski, oficer prasowy gorzowskiej straży pożarnej.

Reklama

Według relacji mieszkańców mogło dojść do wybuchu gazu, jednak przyczyna zdarzenia nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona. Na ten moment nie ma informacji o osobach rannych. Jak podaje lokalny portal, jedna osoba, u której wystąpiły silne objawy stresu, została przewieziona do szpitala.

Miasto przygotowało pomoc dla osób, które nie mogą wrócić do swoich mieszkań. Tymczasowe schronienie zapewniono w pobliskim żłobku. Skala zniszczeń obejmuje m.in. uszkodzenia ścianek działowych oraz wejścia do klatki schodowej.

Źródło: MEDIA.