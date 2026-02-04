Katarzyna Piekarska choruje na raka

Katarzyna Piekarska jest posłanką KO. Na nowotwór po raz pierwszy zachorowała ponad dwa lata temu. Wówczas udało jej się pokonać chorobę. W 2025 roku niepokojąca diagnoza się powtórzyła i 21 listopada Katarzyna Piekarska przeszła operację usunięcia piersi (mastektomię).

Katarzyna Piekarska ma wznowę raka

W miniony weekend w programie "Wstajesz i wiesz" posłanka KO wyznała, że ma nawrót choroby nowotworowej. Na szczęście badanie PET wykluczyło przerzuty – powiedziała w rozmowie z "Super Expressem".

Bałam się bardzo, że mogłam mieć przerzuty- wyznała Katarzyna Piekarska. Powiedziała również, jak będzie dalej wyglądało jej leczenie. Niebawem dowie się, czy musi przyjmować tzw. chemię, czy nie. Jestem dobrej myśli, jestem nastawiona optymistycznie. Niestety rak zbiera gigantyczne żniwo. Moja mama zmarła na raka płuc, bo w porę nie wykryto choroby, za późno poszła na badania. Dlatego apeluję do ludzi, żeby się nie bali i szli się badać – powiedziała Katarzyna Piekarska.

Tak posłanka KO dowiedziała się o chorobie

Posłanka KO apeluje, by regularnie się badać. Ona sama o chorobie dowiedziała się, bo weszła do mammobusu, który stał na ulicy. Gdybym weszła do tego mammobusu albo poszła do lekarza - nie wiem - trzy, cztery miesiące później, to może dzisiaj byśmy po prostu nie rozmawiali. [...] Mam taki apel do wszystkich: szanowni państwo, zbadajcie się dla tych, których kochacie - apeluje Piekarska.