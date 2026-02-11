Burza wokół marki Nowrocky

O marce Nowrocky zrobiło się głośno w ostatnich dniach. Prezydent Karol Nawrocki podczas wystąpień, czy spotkań chociażby z polskimi olimpijczykami, pojawiał się w ubraniach tej marki, z wyraźnie widocznym jej logotypem.

Reklama

Nie jest to pierwszy raz. Karol Nawrocki w grudniu 2025 roku opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z siłowni. Widać go na nim w bluzie i czapce tej marki. Logo opatrzone jest biało-czerwonym napisem. To nawiązanie do kultowego, filmowego bohatera Rocky’ego oraz tego, jak Donald Trump wymawia nazwisko prezydenta Polski. Hasło to pojawiało się również podczas kampanii wyborczej Karola Nawrockiego.

Prezes marki Nowrocky wydał oświadczenie

Prezesem i właściciele spółki Nowrocky jest Maciej Bartasun. W oświadczeniu, które wydał napisał, że zarówno spółka, jak i sklep internetowy są "inicjatywą prywatną osób fizycznych i nie posiada oficjalnej autoryzacji Kancelarii Prezydenta RP ani samego prezydenta".

Dodał, że ani prezydent, ani Kancelaria Prezydenta "nie są w żaden sposób związani marketingowo czy finansowo z działalnością spółki". Podkreślił, że relacje spółki z osobami trzecimi mają "charakter prywatnoprawny i są realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami".

Logo marki zarejestrowane przez siostrę prezydenta

logo marki Nowrocky zostało zarejestrowane jako znak towarowy przez Ninę Nawrocką. Spółka nie udzieliła odpowiedzi na pytania dotyczące umowy z siostrą prezydenta ani warunków korzystania ze znaku. Bartasun zaznaczył, że wszystkie oznaczenia słowno-graficzne używane przez spółkę są objęte ochroną prawną i wykorzystywane zgodnie z przepisami. Kontrowersje wzbudza fakt, żezostało zarejestrowane jako znak towarowy przez. Spółka nie udzieliła odpowiedzi na pytania dotyczące umowy z siostrą prezydenta ani warunków korzystania ze znaku. Bartasun zaznaczył, że wszystkie oznaczenia słowno-graficzne używane przez spółkę są objęte ochroną prawną i wykorzystywane zgodnie z przepisami. KSeF. Wdrożenie w firmie

Prezes marki Nowrocky o zdjęciach prezydenta

W swoim oświadczeniu prezes spółki Nowrocky poruszył także temat zdjęć, które pochodzą ze strony Kancelarii Prezydenta i są wykorzystywane przez markę. "Wszystkie materiały zostały wcześniej opublikowane w systemach teleinformatycznych Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, co biorąc pod uwagę instrukcje zamieszczone na stronie internetowej Kancelarii w naszej ocenie uprawnia każdego obywatela do ich wykorzystania bez względu na cel" - czytamy w oświadczeniu.

Jak zauważa RMF24 zdjęcia przedstawiające Karola Nawrockiego w ubraniach marki Nowrocky zostały usunięte z profili społecznościowych firmy. Dodano, że jeśli zajdzie taka potrzeba, to Kancelaria Prezydenta zwróci się z wnioskiem o wyrażenie zgody na dalsze korzystanie z tych materiałów.