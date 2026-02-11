Spotkanie Karola Nawrockiego z szefami służb, do którego doszło 15 stycznia miało załagodzić napiętą sytuację, związaną z odrzuceniu przez prezydenta 136 nominacji na pierwszy stopień oficerski funkcjonariuszy ABW i SKW.

Kancelaria Prezydenta chwali spotkanie

Karolowi Nawrockiemu w czasie rozmów towarzyszył Zbigniew Bogucki (szef KPRP), Paweł Szefernaker (szef gabinetu prezydenta, Rafał Leśkiewicz (rzecznik prasowy), płk Krzysztof Wacławek (były szef ABW z czasów PiS, obecnie doradca prezydenta), oraz gen. Andrzej Kowalski (wiceszef BBN). Jak podaje Onet, komunikaty Kancelarii Prezydenta po spotkaniu wskazywały na "merytoryczny" i "konstruktywny" dialog pomiędzy stronami. Rafał Leśkiewicz po rozmowach mówił, że prezydent otrzymał raporty dotyczące bezpieczeństwa kraju i zapewniał, że Karol Nawrocki jeszcze raz przyjrzy się wnioskom o nominacje na stopnie oficerskie. "Pan prezydent otrzymał raporty przedstawione przez wszystkich czterech szefów służb dotyczące najistotniejszych kwestii związanych z bezpieczeństwem Rzeczypospolitej, przede wszystkim identyfikacji zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa państwa i obywateli" - stwierdził Rafał Leśkiewicz. Poinformował też, że Karol Nawrocki raz jeszcze przeanalizuje przesłane mu wnioski o oficerskie nominacje dla funkcjonariuszy ABW i SKW. Kontrola inspekcji pracy i ZUS
Reklama

Szefowie służb specjalnych "czuli niechęć prezydenta"

Jak podaje Onet, zupełnie inaczej widzieli spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim szefowie służb specjalnych - Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Agencji Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego - którzy przybyli na spotkanie wraz z szefem resortu obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz ministrem koordynatorem ds. służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem.

Sikorski o aferze z ambasadorem USA i naszej prawicy. 'Czołobitność i frajerstwo'
Sikorski o aferze z ambasadorem USA i naszej prawicy. "Czołobitność i frajerstwo"

Zobacz również

"Prezydent zwyczajnie nas lekceważył"

Jak ustalił Onet, spotkanie nie miało "ani konstruktywnego, ani merytorycznego charakteru". Jego uczestnicy mieli czuć niechęć prezydenta. Padają też słowa o złośliwościach ze strony głowy państwa. "Prezydent zwyczajnie nas lekceważy. Na spotkaniu sześciokrotnie, patrząc nam w oczy, wkładał sobie snusa do ust" - mówiła Onetowi jedna z osób uczestniczących w rozmowach. "Prezydent nie kryje swojej niechęci do służb i na każdym kroku daje temu wyraz" - dodaje rozmówca Onetu i podkreśla, że Karol Nawrocki "okazywał swoją wyższość".

Awantura w Sejmie. Morawiecki atakuje Czarzastego, a posłowie krzyczą 'precz z komuną'
Awantura w Sejmie. Morawiecki atakuje Czarzastego, a posłowie krzyczą "precz z komuną"

Zobacz również

Obecność szefa ABW to "prowokacja"

"Już samo zaproszenie na spotkanie Krzysztofa Wacławka, który szefem ABW został niczym królik wyciągnięty z kapelusza, nie można określić inaczej, niż jako prowokację" - stwierdził kolejny z uczestników spotkania z prezydentem. "Do ABW przyjęty został za rządów PiS, w roku 2016. W ciągu zaledwie czterech lat przeszedł drogę od szeregowca, zatrudnionego w biurze logistyki, do pułkownika. Kiedy wiadome było, że po wyborach straci stanowisko, a jednocześnie nie miał wysługi lat do nabycia mundurowych uprawnień emerytalnych, to przeszedł na rentę. Pobiera ją do dzisiaj" - powiedział rozmówca Onetu. Na kilka lat przed objęciem przez Karola Nawrockiego fotela prezydenckiego, Wacławek przyczynił się do przyznania mu uprawnień do informacji niejawnych. "Lokalna delegatura, z uwagi na kontakty Nawrockiego z półświatkiem, rekomendowała odmowę przyznania mu takich uprawnień. Mimo to Wacławek poszedł Nawrockiemu na rękę" - tłumaczył rozmówca Onetu.