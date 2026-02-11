RBN z udziałem prezydenta

W środę odbyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego zwołane przez prezydenta Karola Nawrockiego. Posiedzenie z udziałem premiera, ministrów i liderów ugrupowań sejmowych zakończyło się około 20. Poruszane podczas spotkania tematy dotyczyły m.in. programu SAFE, Rady Pokoju i wyjaśnienia kwestii poświadczeń bezpieczeństwa marszałka Sejmu.

Rzecznik Lewicy mówi o "kabarecie" z RBN

Gościem "Pytania dnia" w TVP Info był rzecznik Lewicy. Łukasz Michnik został zapytany o to, jak ocenia postawę prezydenta Karola Nawrockiego podczas jawnej części posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego a także ataki ze strony głowy państwa na marszałka Sejmu. Rzecznik Lewicy stwierdził, że "ani Lech Kaczyński, ani Andrzej Duda nie robili takich kabaretów z posiedzeń Rady Bezpieczeństwa Narodowego".

Rzecznik Lewicy stwierdził, że w genotyp PiS wpisane jest, że "wszystkie poważne instytucje trzeba zdegenerować". Wcześniej mieliśmy TK, a nie wydmuszkę, a także KRS, a nie „neo-KRS”. RBN powinna służyć jako forum do rozmowy o bezpieczeństwu Polaków. Dziś służy do prowadzenia szopki politycznej przez prezydenta i wymierzania ciosów w Lewicę oraz marszałka Czarzastego- powiedział Michnik.

Prezydent "wyprosił kamery" z RBN

Mówiąc o RBN stwierdził, że "marszałek i premier mogliby mu jeszcze odpowiedzieć (prezydentowi - przyp. red.) podczas transmitowanej części – niestety prezydent postanowił się schować i wyprosić kamery". Dodał, że przedstawiciele Lewicy, jadąc na posiedzenie RBN, spodziewali się, że "będą celem ataków". Nie jesteśmy formacją, która się chowa przed atakami, tylko oddaje - stwierdził.