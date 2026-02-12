Bocian z Krutyni wraca do Polski

Los bociana śledzą mieszkańcy Krutyni, jak i miłośnicy przyrody. Dzięki nadajnikowi telemetrycznemu naukowcy mogą na bieżąco monitorować trasę jego wędrówek.

Nie przestaje on imponować wytrwałością podczas migracji z zimowiska. Jeszcze 5 lutego przebywał na południu Turcji, by już następnego dnia pokonać jedną z najważniejszych barier migracyjnych ptaków - cieśninę Bosfor, oddzielającą Azję od Europy. Obecnie Krutek znajduje się w okolicach miejscowości Beyciler, w europejskiej części tego kraju.

Wyruszył z Egiptu

Jak informuje Mazurski Park Krajobrazowy, warto przypomnieć, że wędrówkę Krutek rozpoczął na początku stycznia, wyruszając z rejonu miejscowości Szarm el Szejk w Egipcie. Następnie przez kilka tygodni korzystał z dogodnych warunków żerowiskowych w Dolinie Jordanu - obszarze o kluczowym znaczeniu dla ptaków wędrownych. Na początku lutego bocian ruszył dalej na północ, przelatując m.in. nad Syrią i Jordanią.

"Tak szybkie tempo migracji o tej porze roku jest niezwykle interesujące z punktu widzenia biologii tych ptaków. Bociany zimujące głębiej w Afryce - głównie w Czadzie i Sudanie - dopiero przygotowują się do powrotu na lęgowiska, a ich przylotów do Europy spodziewamy się na przełomie marca i kwietnia" - oceniają przyrodnicy.