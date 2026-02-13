"Tańczmy, jak nam miłość gra" to specjalny koncert, który przygotowała TVP. Nietrudno się domyślić, że okazją są Walentynki, które obchodzone są 14 lutego. W programie nie zabraknie piosenek o miłości.

"Tańczmy, jak nam miłość gra". Kaczorowska i Rogacewicz w roli prowadzących

Ogromne emocje budzi fakt, że koncert "Tańczmy, jak nam miłość gra" poprowadzi duet Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz. Para ta wzbudziła ogromne emocje swoimi występami w show konkurencyjnej stacji, czyli "Tańcu z Gwiazdami", który emitowany jest w Polsacie.

"Tańczmy, jak nam miłość gra". Kiedy i gdzie oglądać?

TVP zadecydowała, że koncert "Tańczmy, jak nam miłość gra" nie będzie emitowany 14 lutego, kiedy wypadają Walentynki, ale dzień wcześniej, czyli 13 lutego. Powodem jest transmisja z zawodów sportowych na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie. Walentynkowy koncert "Tańczmy, jak nam miłość gra" TVP pokaże 13 lutego 2026 o godz. 20:30. Wyemitowany zostanie na antenie TVP2.

"Tańczmy, jak nam miłość gra". Kto wystąpi?

Koncert "Tańczmy, jak nam miłość gra" poprowadzi Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz. Oprócz nich w widowisku zobaczyć będzie można gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Wśród gwiazd, które zaśpiewają miłosne przeboje są:

  • Piotr Cugowski,
  • Reni Jusis,
  • Oskar Cyms,
  • Bovska,
  • Janek Piwowarczyk (zwycięzca 16. edycji "The Voice of Poland"),
  • Sławek Uniatowski,
  • Kaeyra,
  • Natalia Zastępa,
  • Zalia,
  • Filip Lato.

Gwiazdy koncertu "Tańczmy, jak nam miłość gra" zaśpiewają piosenki w specjalnych aranżacjach Piotra Sitkowskiego, którym towarzyszyć będzie profesjonalny band i grupa taneczna z choreografiami Michała Kalcowskiego.