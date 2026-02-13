"Tańczmy, jak nam miłość gra" to specjalny koncert, który przygotowała TVP. Nietrudno się domyślić, że okazją są Walentynki, które obchodzone są 14 lutego. W programie nie zabraknie piosenek o miłości.
"Tańczmy, jak nam miłość gra". Kaczorowska i Rogacewicz w roli prowadzących
Ogromne emocje budzi fakt, że koncert "Tańczmy, jak nam miłość gra" poprowadzi duet Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz. Para ta wzbudziła ogromne emocje swoimi występami w show konkurencyjnej stacji, czyli "Tańcu z Gwiazdami", który emitowany jest w Polsacie.
"Tańczmy, jak nam miłość gra". Kiedy i gdzie oglądać?
TVP zadecydowała, że koncert "Tańczmy, jak nam miłość gra" nie będzie emitowany 14 lutego, kiedy wypadają Walentynki, ale dzień wcześniej, czyli 13 lutego. Powodem jest transmisja z zawodów sportowych na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie. Walentynkowy koncert "Tańczmy, jak nam miłość gra" TVP pokaże 13 lutego 2026 o godz. 20:30. Wyemitowany zostanie na antenie TVP2.
"Tańczmy, jak nam miłość gra". Kto wystąpi?
Koncert "Tańczmy, jak nam miłość gra" poprowadzi Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz. Oprócz nich w widowisku zobaczyć będzie można gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Wśród gwiazd, które zaśpiewają miłosne przeboje są:
- Piotr Cugowski,
- Reni Jusis,
- Oskar Cyms,
- Bovska,
- Janek Piwowarczyk (zwycięzca 16. edycji "The Voice of Poland"),
- Sławek Uniatowski,
- Kaeyra,
- Natalia Zastępa,
- Zalia,
- Filip Lato.
Gwiazdy koncertu "Tańczmy, jak nam miłość gra" zaśpiewają piosenki w specjalnych aranżacjach Piotra Sitkowskiego, którym towarzyszyć będzie profesjonalny band i grupa taneczna z choreografiami Michała Kalcowskiego.
