"Tańczmy, jak nam miłość gra" to specjalny koncert, który przygotowała TVP. Nietrudno się domyślić, że okazją są Walentynki, które obchodzone są 14 lutego. W programie nie zabraknie piosenek o miłości.

"Tańczmy, jak nam miłość gra". Kaczorowska i Rogacewicz w roli prowadzących

Ogromne emocje budzi fakt, że koncert "Tańczmy, jak nam miłość gra" poprowadzi duet Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz. Para ta wzbudziła ogromne emocje swoimi występami w show konkurencyjnej stacji, czyli "Tańcu z Gwiazdami", który emitowany jest w Polsacie.

"Tańczmy, jak nam miłość gra". Kiedy i gdzie oglądać?

TVP zadecydowała, że koncert "Tańczmy, jak nam miłość gra" nie będzie emitowany 14 lutego, kiedy wypadają Walentynki, ale dzień wcześniej, czyli 13 lutego. Powodem jest transmisja z zawodów sportowych na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie. Walentynkowy koncert "Tańczmy, jak nam miłość gra" TVP pokaże 13 lutego 2026 o godz. 20:30. Wyemitowany zostanie na antenie TVP2.

"Tańczmy, jak nam miłość gra". Kto wystąpi?

Koncert "Tańczmy, jak nam miłość gra" poprowadzi Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz. Oprócz nich w widowisku zobaczyć będzie można gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Wśród gwiazd, które zaśpiewają miłosne przeboje są:

Piotr Cugowski,

Reni Jusis,

Oskar Cyms,

Bovska,

Janek Piwowarczyk (zwycięzca 16. edycji "The Voice of Poland"),

Sławek Uniatowski,

Kaeyra,

Natalia Zastępa,

Zalia,

Filip Lato.

Gwiazdy koncertu "Tańczmy, jak nam miłość gra" zaśpiewają piosenki w specjalnych aranżacjach Piotra Sitkowskiego, którym towarzyszyć będzie profesjonalny band i grupa taneczna z choreografiami Michała Kalcowskiego.