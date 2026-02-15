"Ołowiane dzieci" to nowa polska produkcja platformy Netflix. Serial oparty jest na prawdziwych wydarzeniach. Główną bohaterką jest dr Jolanta Wadowska-Król. To ona w latach 70. czasów PRL wykryła masowe zatrucie ołowiem wśród dzieci na Śląsku a dokładnie w dzielnicy Szopienice.

"Ołowiane dzieci". O czym jest serial?

Akcja serialu "Ołowiane dzieci" tak jak to miało miejsce w rzeczywistości, dzieje się w katowickiej dzielnicy Szopienice. Dzieci mieszkające w pobliżu Huty Metali Nieżelaznych zaczynają masowo chorować. Lekarka i bohaterka, serialu, czyli dr Jolanta Wadowska-Król, wykrywa, że objawy mają wspólne źródło. Jest nim masowe zatrucie ołowiem.

Lekarka sprzeciwia się komunistycznemu aparatowi władzy, by ratować zdrowie najmłodszych pacjentów na Śląsku. W walce z systemem lekarkę wspierają Wiesia Wilczek, doświadczona pielęgniarka z Szopienic, która staje się jej najbliższą sojuszniczką, oraz Profesor Berger, charyzmatyczna szefowa kliniki pediatrycznej, balansująca między lojalnością wobec systemu a lekarskim obowiązkiem ratowania dzieci.

Na drodze bohaterki stają wpływowi przedstawiciele systemu. Są to: oficer Służby Bezpieczeństwa Hubert Niedziela, który ma za zadanie ukryć skandal w hucie, Zdzisław Grudzień, dążący do utrzymania władzy i wpływów na Śląsku, a także wojewoda śląski Jerzy Ziętek, rozdarty między interesami politycznymi a troską o lokalną społeczność.

Kto gra w serialu "Ołowiane dzieci"?

W serialu "Ołowiane dzieci", który wyreżyserował Maciej Pieprzyca główną rolę doktor Jolanty Wadowskiej-Król gra Joanna Kulig. Obok niej w produkcji tej zobaczymy również m.in. Kingę Preis, Michała Żurawskiego, Agatę Kuleszę, Mariana Dziędziela, Zbigniewa Zamachowskiego, Roberta Talarczyka czy Annę Guzik.

Tak rodzina bohaterki "Ołowianych dzieci" reaguje na serial

Przed premierą na platformie Netflix, serial "Ołowiane dzieci" został zaprezentowany na Śląsku, podczas pokazu w Katowicach. Oprócz twórców i aktorów, oglądali go także bliscy dr Jolanty Wadowskiej-Król. Jaka była ich reakcja?

Córka lekarki - Joanna Cygan powiedziała, że serial jest "przepiękny". Do tej pory nie mogę się uspokoić - mówiła ze wzruszeniem. Stwierdziła, że Joanna Kulig idealnie zagrała jej matkę.

Podobnego zdania była wnuczka głównej bohaterki i jej męża, czyli Agnieszka Cygan. Genialnie zagrał mojego dziadka. Naprawdę wow - mówiła. W postać jej dziadka w serialu "Ołowiane dzieci" wcielił się Sebastian Pawlak.