Wojsko podkreśliło, że obiekty te "były na bieżąco identyfikowane i pozostawały pod nadzorem wojskowych systemów rozpoznania".

Sytuacja na bieżąco kontrolowana

"Sytuacja była kontrolowana i nie stwarzała zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego ani obywateli RP" - dodano.

Reklama

Kolejne takie incydenty w rejonie granicy polsko-białoruskiej

Według Dowództwa Operacyjnego RSZ zaobserwowane naruszenia naszej przestrzeni powietrznej nie odbiegały od incydentów obserwowanych w ostatnim czasie w rejonie granicy polsko-białoruskiej.

Całodobowa gotowość Sił Zbrojnych RP

"Wojsko, działając zgodnie z obowiązującymi procedurami, współpracuje ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa, na bieżąco przekazując niezbędne informacje umożliwiające szybką reakcję, w tym przejęcie obiektów oraz zatrzymanie osób podejrzanych o udział w tych incydentach" - napisano w komunikacie. DORSZ zapewnia, że "siły Zbrojne RP utrzymują całodobową gotowość operacyjną w zakresie ochrony polskiej przestrzeni powietrznej".