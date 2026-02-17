Jak przekazała Prokuratura Krajowa prokurator z Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie skierował do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy akt oskarżenia przeciwko Polakowi Wiktorowi Ź.

Wiktor Ź. został zatrzymany 4 czerwca 2025 r. przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Środek ten jest nadal stosowany.

Szpieg gromadził dane o obronności kraju

Jak informuje prokuratura, Wiktor Ź. został "oskarżony o zgłoszenie gotowości działania na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej, a także o działalność na rzecz tego wywiadu poprzez gromadzenie i przekazywanie wiadomości dotyczących m.in. funkcjonowania obiektów o istotnym znaczeniu dla obronności kraju. Prokuratura informuje, że Wiktor Ź. "gromadził i przekazywał wiadomości dotyczące Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A., Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. w Bydgoszczy, Zakładów Chemicznych NITRO-CHEM S.A. w Bydgoszczy, a także Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy".

Działał na szkodę Polski

Jak przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, "Wiktor Ź. zbierał i przekazywał za pomocą komunikatorów internetowych informacje dotyczące m.in. funkcjonowania obiektów o istotnym znaczeniu dla obronności Polski, których ujawnienie mogłyby wyrządzić szkodę dla naszego kraju".

Czyny zagrożone dożywociem

Działania te Wiktor Ź. miał podejmować od 28 lutego 2024 r. do 30 kwietnia 2025 r. w Bydgoszczy oraz poza granicami Polski. Podejrzanemu grozi minimum 8 lat więzienia. Za kratkami może spędzić nawet resztę życia.