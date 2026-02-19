Do zdarzenia doszło w windzie jednego z bloków w Szczecinie. Atak miał miejsce w nocy z 17 na 18 lutego przy ulicy 1 maja. Informację o tym okrutnym indcydencie podało TVP Szczecin.

Poszkodowany stracił palce

Jak ustaliła reporterka sprawcy to 19- i 15-latek. Obydwaj dopuścili się przemocy wobec 15-letniego obywatela Ukrainy. W wyniku ataku chłopiec stracił małego palca prawej stopy i kawałek czwartego palca. Doznał również ran ciętych lewej nogi, lewego kolana oraz obu dłoni.

Atak na tle narodowościowym?

Sprawcy zaatakowali go przy użyciu ostrego narzędzia, najprawdopodobniej większego noża. Zostali ujęci przez policję. Ze wstępnych ustaleń wynika, że atakował tylko 19-latek. Nie był to atak na tle narodowościowym – przekazała prokuratura w rozmowie z TVP3 Szczecin. Motywy na razie nie są znane. Sprawca ma zostać przesłuchany.