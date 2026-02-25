Do zatrzymania samorządowca doszło na polecenie prokuratora śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej. "Obecnie prowadzone są przeszukania i zabezpieczania dokumentów w kilku miejscach na terenie Częstochowy. Sprawa dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa korupcyjnego. Po zakończeniu tych czynności zatrzymany mężczyzna zostanie przewieziony do katowickiej prokuratury" - przekazał Dobrzyński na portalu X. Podkreślił, że na tym etapie są to jedyne informacje, które w tej sprawie może przekazać.

Decyzja Prokuratury Krajowej

Do zatrzymania samorządowca doszło na polecenie prokuratora śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej. Prezydent został zatrzymany w Częstochowie, w okolicy miejsca zamieszkania.

Dobrzyński zaznaczył, że prokurator zadecyduje o tym kiedy, i jakie zarzuty otrzyma zatrzymany mężczyzna. Podkreślił, że na tym etapie są to jedyne informacje, które w tej sprawie może przekazać.