Według mediów, na liście potencjalnych kandydatów partii na premiera w kolejnych wyborach parlamentarnych znajdują się: Zbigniew Bogucki, Przemysław Czarnek, Anna Krupka oraz Tobiasz Bocheński. Czy Mateusz Morawiecki powinien być znów premierem? Ja akurat bardzo dobrze oceniam Mateusza Morawieckiego jako premiera i to był najlepszy premier, jakiego miała Polska – powiedziała Małgorzata Wassermann w Radiu Zet.

Wassermann: Morawiecki "był fenomenalnym premierem

Zdaniem posłanki PiS Mateusz Morawiecki "był fenomenalnym premierem". Myślę, że nikt nikogo nie skreślił. Rozumiem, że kandydat będzie ogłoszony w marcu – powiedziała. Dodała, że "w polityce nie ma nigdy" i dlatego nie można wykluczyć ani kandydatury Morawieckiego, ani Boguckiego.

Dopytywana o to, czy prezentacja kandydata w marcu nie jest przedwczesną decyzją, Małgorzata Wassermann powiedziała: To nie jest falstart, analogiczna sytuacja do 2015 roku, kiedy premier Beata Szydło ruszyła w Polskę i jednoczyła pod swoim nazwiskiem, pokazywała program, zbierała opinie Polaków. Dlaczego rzeczy, które się sprawdziły miałyby nie być powtórzone – dodała.

Zdaniem polityk, "kandydatem PiS na premiera może być kobieta i to najlepiej pokazała Beata Szydło". Małgorzata Wassermann odpowiedziała także na pytanie, czy chciałaby objąć to stanowisko. Są osoby, które mają większe predyspozycje do tego, niż ja. Pytanie kompletnie oderwane od rzeczywistości. Pan prezes ma osoby, które bierze pod uwagę, ja wśród tych osób nie jestem – powiedziała.

Dopytywana, czy odmówi prezesowi, jeśli Jarosław Kaczyński zaproponuje, dodała: Chyba powszechnie wiadomo, że już odmówiłam pewnych funkcji. Przyznała, że była rozmowa o marszałku Sejmu.