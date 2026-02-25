Nawrocki podczas wystąpienia na warszawskiej Cytadeli zwrócił uwagę na potrzebę reformy wojennego systemu dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. W jego ocenie, obecne dynamiczne zmiany w środowisku bezpieczeństwa we wszystkich komponentach systemu walki, "a także konieczność reformy modelu sił zbrojnych odnosząca się do składu, struktury, wyposażenia i szkolenia, jednoznacznie wskazują, że dokument ten wymaga pilnej aktualizacji".

Nawrocki o konstytucji bezpieczeństwa Rzeczypospolitej

Niezbędna jest koherencja podejmowanych działań z nową strategią bezpieczeństwa narodowego. Dlatego dla kompleksowego uporządkowania i dostosowania obszaru bezpieczeństwa nie tylko sił zbrojnych, ale całego państwa konieczne jest przyspieszenie prac nad wspomnianą strategią oraz konstytucją bezpieczeństwa Rzeczypospolitej - mówił Nawrocki.

Dodał, że nowa strategia bezpieczeństwa narodowego RP musi porządkować cele i kierunki działania państwa w warunkach trwałej niestabilności międzynarodowej, a jej przyjęcie ma zapewnić spójne przełożenie założeń politycznych na konkretne rozwiązania planistyczne, organizacyjne i operacyjne w całym systemie bezpieczeństwa. Dokument ma kompleksowo określić cele, priorytety i kierunki działania państwa w dynamicznie zmieniającym się środowisku bezpieczeństwa. Podkreślił, że zakończenie procesu będzie miało wymiar praktyczny dla Sił Zbrojnych RP.

Nawrocki: Liczę na sprawne przyjęcie dokumentu

Trwające prace nad nową strategią bezpieczeństwa narodowego, wspólne działania zespołów roboczych Biura Bezpieczeństwa Narodowego i Ministerstwa Obrony Narodowej, znajdują się w końcowej fazie - powiedział Nawrocki. W najbliższym czasie projekt zostanie przedłożony w stronie rządowej. Liczę na jego sprawne przyjęcie i możliwe szybkie przekazanie do zatwierdzenia - dodał.