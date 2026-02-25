Incydent na pokładzie samolotu z Irlandii do Wrocławia

"Na pokładzie samolotu lecącego z Dublina do Wrocławia doszło do poważnego naruszenia przepisów bezpieczeństwa. Młody Polak nie stosował się do poleceń kapitana i załogi. Swoim zachowaniem stworzył bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu" - poinformowała Straż Graniczna.

Został wyprowadzony przez mundurowych z samolotu za naruszenie przepisów ustawy prawo lotnicze.

Do incydentu doszło 21 lutego na lotnisku Wrocław–Strachowice. Jak podała Straż Graniczna, pracownicy portu lotniczego przekazali informację o niesubordynowanym pasażerze na pokładzie samolotu przylatującego z Dublina.

Szokujące zachowanie pasażera

Jak się okazało, 22-letni obywatel Polski w trakcie lotu palił papierosy, ignorując przy tym polecenia kapitana statku powietrznego oraz członków załogi. Na pokład udali się funkcjonariusze Zespołu Interwencji Specjalnych. "Na widok funkcjonariuszy Polak uspokoił się i w ich asyście opuścił pokład maszyny" - napisano w komunikacie.

"Mężczyzna przyznał, że nie wykonywał poleceń kapitana statku powietrznego, czym naruszył przepisy ustawy Prawo lotnicze. Za swoje zachowanie został ukarany mandatem karnym" - podała Straż Graniczna.

Straż Graniczna poinformowała, że nieprzestrzeganie poleceń załogi, agresywne zachowanie czy łamanie zakazu palenia na pokładzie samolotu to poważne wykroczenia, które mogą skutkować wysokimi karami finansowymi, a w skrajnych przypadkach – odpowiedzialnością karną.