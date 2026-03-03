W sobotę, 7 marca prezes PiS Jarosław Kaczyński zaprezentuje kandydata Prawa i Sprawiedliwości na urząd premiera w kolejnych wyborach parlamentarnych. Te spekulacje mediów potwierdził rzecznik partii Rafał Bochenek.

Kandydaci na premiera z PiS

Według doniesień medialnych, w ostatnim czasie na liście - oprócz m.in. wiceprezesów PiS - znaleźli się także samorządowcy, m.in. prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, prezydent Otwocka Jarosław Margielski oraz prezydent Chełma Jakub Banaszek.

Wymieniane są także inne osoby: obecny szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, wiceprezes PiS, poseł Przemysław Czarnek, posłanka Anna Krupka oraz europoseł PiS, wiceprezes partii Tobiasz Bocheński. Na liście zabrało wiceprezesa PiS Mateusza Morawieckiego oraz Patryka Jakiego, który był działaczem Suwerennej Polski.

Ryszard Czarnecki: Pawicowi wyborcy nie wybaczają

Polityk PiS odpowiedział na pytanie o "bratobójcze wojny w PiS". Rzeczywiście, podziały są wyraźne, a walka wewnątrzpartyjna jest faktem. Udawanie, że jej nie ma, byłoby oszukiwaniem siebie. To problem, bo prawicowi wyborcy potrafią wybaczać potknięcia, błędy, a nawet to, co jest przedstawiane jako afery, ale nie wybaczają braku jedności. Jeśli PiS będzie dalej eksponować brak jedności, to konsekwencje mogą być bardzo złe. Przestrzegam przed tym. Wierzę jednak, że wygra instynkt samozachowawczy – stwierdził polityk w rozmowie we Wprost.

Czarnecki o kandydacie na premiera PiS

Skomentował także sprawę premiera z PiS. Jego zdaniem, jeśli kandydatem PiS na premiera zostanie osoba, co do której ma takie przypuszczenia, to media będą miały o czym pisać "przez najbliższe tygodnie i miesiące".Wskazanie kandydata na premiera może być "ucieczką do przodu" i przesunięciem energii z rywalizacji wewnętrznej na walkę o głosy z innymi partiami. To może być "breaking point", który przełamie trendy sondażowe. Prezes PiS chce nowego otwarcia i jest na to szansa – powiedział.

